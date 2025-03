Sedap-PB entrega veículos para uso na capacitação e certificação da produção agroindustrial do Cariri Oriental — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB), fez a entrega de dois veículos ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri Oriental (Cisco Agro). A assinatura do termo de cessão ocorreu na noite desse sábado (29), em Monteiro, na unidade do consórcio que atua em 29 municípios da região.

O Cisco Agro está aderindo ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte da Paraíba (Susaf-PB) e, com isso, passará a inspecionar e certificar os rebanhos e produtos de origem agroindustrial com o Selo de Inspeção Estadual (SIE).

O secretário de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, Joaquim Hugo, comentou que “essa cessão faz parte de um trabalho que a gente quer fazer junto aos consórcios municipais. Nós estamos com o Cisco Agro aqui no Cariri e a ideia é fazer a parceria para que o consórcio peça adesão ao Susaf-PB”. Ele acrescentou que “liberada a adesão por meio da Defesa Agropecuária do Estado, todo selo de inspeção municipal concedido pelo consórcio, no caso aqui do Cisco Agro, também passará a ser um SIE, o Selo de Inspeção Estadual. Eu imagino que essa ação da cessão dos veículos vai ajudar muito o setor agropecuário no que se refere à certificação”.

Na ocasião, o secretário Joaquim Hugo fez a entrega de um veículo Ford Fiesta e uma moto. Ele também se reuniu com representantes de entidades e produtores rurais que atuam na agropecuária da região, onde ouviu sugestões e propostas para o desenvolvimento do setor da ovinocaprinocultura do Cariri Oriental.

O presidente do Cisco Agro e prefeito do município de Prata, Genivaldo Tembório, comemorou a parceria com a Sedap. “Eu gostaria desde já agradecer ao secretário Joaquim Hugo, ao Governo do Estado, por essa parceria com o consórcio”. Ele apontou que os veículos serão importantes para possibilitar ao médico veterinário responsável levar capacitação “a cada secretaria de agricultura do município, juntamente com os secretários e os técnicos, estar junto a cada agroindústria, visitando cada município”.

Genivaldo Tembório lembrou que o Cisco Agro já faz o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e os veículos vão ajudar na certificação para que “com essa certificação, o produtor possa comercializar dentro das 29 cidades que fazem parte do consórcio”. Ele acrescentou que a entidade está em contato com o Ministério da Agricultura e da Pecuária (Mapa) para que no segundo semestre a certificação da entidade alcance todo o estado da Paraíba.

Para o coordenador do Cisco Agro, Ricardo Morato, a cessão dos veículos facilitará a atuação junto aos municípios que integram o consórcio, especialmente o trabalho de certificação dos produtos agroindustriais. “A área de atuação do Cisco Agro se tornou muito grande e essa ação do Governo do Estado, através da Sedap, quando o secretário Joaquim Hugo vem disponibilizando esses veículos, ele nos dá condição para que a gente possa atender melhor os municípios consorciados e, com isso, melhorar a certificação e o desenvolvimento da agricultura familiar”.