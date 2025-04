Ministro das Cidades entrega dois novos residenciais e anuncia investimentos em João Pessoa

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro das Cidades, Jader Filho, entrega dois residenciais com 247 novas moradias do Minha Casa, Minha Vida nesta terça-feira (1º), em João Pessoa. Na solenidade, também serão anunciados novos investimentos em habitação social.

Os empreendimentos que serão fazem parte da linha do programa habitacional que é financiada pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com taxas de juros mais baixas do que as do mercado.

Ao todo, o governo federal investiu cerca de R$ 6 milhões nas obras entregues nesta etapa.

A agenda do ministro na capital paraibana contará com a presença do governador da Paraíba, João Azevêdo.

Empreendimentos entregues em João Pessoa

A primeira entrega, do Residencial Vila Jardim Residence Club IV, acontecerá às 10h30, em Gramame. São 192 apartamentos com varanda. O investimento do governo federal é de R$ 28,6 milhões.

A segunda entrega, do Residencial Vista da Colina Fino, ocorrerá às 12h30, também em Gramame. O Módulo I do empreendimento é composto por 55 apartamentos, divididos em dois blocos, um deles com 28 unidades e o outro com 27.

Autorização para novas unidades habitacionais

Além das novas moradias, o ministro assina autorização para início de obras de outras 544 unidades habitacionais com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e mais 412 moradias do Minha Casa, Minha Vida Rural.