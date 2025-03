São Braz investe mais de R$ 340 milhões e inaugura nova fábrica na Bahia; confira detalhes

Nova fábrica da São Braz vai ser inaugurada nesta sexta na Bahia. Divulgação

A empresa paraibana São Braz, uma das principais indústrias de alimentos do Nordeste brasileiro, está expandindo suas atividades para o estado da Bahia, com a nova unidade sendo inaugurada nesta sexta-feira (28). Com mais de R$ 340 milhões, este é o maior investimento da empresa em seus mais de 70 anos de história, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento econômico e social da região Nordeste.

Fundada em 1951, pelo visionário empresário José Carlos da Silva Júnior, a São Braz tem se destacado por sua constante busca por inovação e qualidade. Com um portfólio de mais de 200 itens alimentícios, produzidos em 12 linhas industriais, a empresa se posiciona entre as cinco maiores torrefações de café do país e uma das principais indústrias de alimentos do nordeste.

“Nossa chegada à Bahia representa não apenas uma expansão geográfica, mas um marco na trajetória da São Braz. Estamos trazendo para o estado não só investimentos, mas toda nossa expertise em produção de alimentos de alta qualidade”, afirma o CEO da empresa, Leonel Freire.

Filial baiana

A unidade na Bahia foi instalada em Conceição do Jacuípe, distante cerca de 100 km de Salvador, e tem aproximadamente 85 mil m². A nova unidade conta com tecnologia da líder mundial em fabricação de moinhos, o Grupo Suíço Bühler.

A qualidade é um fator inegociável para a empesa, afirma o CEO. “Nosso compromisso é oferecer ao consumidor o que há de melhor em qualidade. Por isso, dedicamos especial atenção a todos os processos na fábrica de Conceição do Jacuípe, assim como em toda a nossa empresa, investindo em tecnologias de ponta que asseguram produtos de qualidade inquestionável”, comenta.

Na Bahia, a São Braz produzirá farinhas de milho, temperos e coloríficos e os salgadinhos Pippo’s, mas existe um planejamento de agregar produtos, a cada novo ano, trazendo diversidade ao portfólio produzido aqui.

A instalação da nova fábrica deve gerar um impacto positivo significativo na economia local, com a criação em uma primeira etapa, de 1.300 empregos diretos e indiretos, chegando atingir 2.300. Além disso, a São Braz planeja estabelecer parcerias com fornecedores locais, fortalecendo a cadeia produtiva regional.

A sustentabilidade é um pilar fundamental para a São Braz. A empresa já implementa a compra de créditos de reciclagem dentro da política nacional de resíduos sólidos. A unidade baiana foi projetada para minimizar impactos ambientais, com um moinho elétrico e fornos a gás natural, além de seguir normas rigorosas para o tratamento e reuso de água. A energia utilizada é adquirida no mercado livre, com uma parte significativa proveniente de fontes renováveis.

Unidade na Bahia foi instalada em Conceição do Jacuípe, distante cerca de 100 km de Salvador, e tem aproximadamente 85 mil m².. Divulgação

Perspectivas futuras

Além da construção da área fabril, também está sendo construído, em Conceição do Jacuípe, um grande Centro de Distribuição, com mais de 5 mil m² , que vai receber e distribuir não apenas o que for produzido na Bahia, mas também os produtos vindos de Cabedelo, na Paraíba, funcionando como um grande CD regional.

“A princípio, a ideia é atender a região nordeste, facilitando a logística para estados em que já estamos, como Pernambuco, Sergipe e Alagoas, por exemplo. Então estamos reorganizando a operação para, depois, crescer para outros estados, inclusive”, diz Walber Santos, Diretor Comercial da empresa.

A São Braz reafirma seu papel de liderança no mercado nordestino em um momento de crescimento significativo. “A expansão para a Bahia é um movimento estratégico que fortalece nossa presença regional e continua uma trajetória de sucesso iniciada há mais de sete décadas. Queremos ir além de ser uma empresa presente na Bahia; nosso objetivo é nos tornarmos parte integrante da comunidade, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do estado”, ressalta o empresário Eduardo Carlos, Presidente do Conselho de Administração.

“Nossa chegada à Bahia marca um novo e importante capítulo na história da São Braz. Estamos extremamente motivados pelas oportunidades que esta operação trará, não apenas para a nossa empresa, mas para toda a região”, acrescenta o empresário.

Sobre a São Braz

Fundada em 1951, é uma das principais indústrias alimentícias do Nordeste brasileiro e está entre as cinco maiores torrefações de café do país. Com sede em Cabedelo, Paraíba, a empresa opera uma das unidades fabris mais modernas da América Latina, empregando mais de dois mil funcionários.

Seu portfólio abrange mais de 200 itens alimentícios, produzidos em 12 linhas industriais, incluindo uma das mais completas linhas de café do Brasil. A São Braz também se destaca em outros segmentos, como cereais matinais, farinhas, salgadinhos e misturas para bolo.

A empresa mantém uma rede de franquias, o São Braz Coffee Shop, presente em seis estados do Nordeste. Comprometida com a qualidade e inovação, a companhia continua expandindo suas operações, com planos de inaugurar uma nova fábrica na Bahia, reafirmando seu objetivo de ser referência no setor alimentício brasileiro.