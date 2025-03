Hulk é o maior artilheiro do Brasileirão desde 2021 e reforça o Galo contra o Grêmio

Hulk inicia sua quinta Série A do Brasileirão 2025 pelo Atlético-MG com um feito expressivo: desde sua estreia no Campeonato Brasileiro, em 2021, nenhum jogador marcou mais gols do que ele na competição. O atacante soma 56 gols no período, superando Yuri Alberto, do Corinthians, com 43, e Pedro, do Flamengo, com 42.

MG – BELO HORIZONTE – 15/02/2025 – MINEIRO 2025, ATLETICO-MG X TOMBENSE – Hulk jogador do Atletico-MG comemora seu gol durante partida contra o Tombense no estadio Mineirao pelo campeonato Mineiro 2025. Foto: Gilson Lobo/AGIF. (Foto: Gilson Lobo)

Recuperado de lesão na coxa direita, o camisa 7 está confirmado para o jogo contra o Grêmio, neste sábado (29), em Porto Alegre. Artilheiro do Brasileirão em 2021, com 19 gols, o paraibano de Campina Grande manteve alto desempenho nas edições seguintes: 22 gols em 2022, 15 em 2023 e 10 no ano passado.

Nesta temporada, Hulk terá novos companheiros no ataque. Paulinho, parceiro nos últimos dois anos, se transferiu para o Palmeiras. Para reformular o setor, o Galo de Belo Horizonte contratou Júnior Santos, Cuello, Rony e João Marcelo. Cuello e Rony assumiram protagonismo e formam o trio ofensivo ao lado do camisa 7.

Atlético-MG x Botafogo: Hulk projeta vencedor da Libertadores como “quem errar menos”. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O Atlético-MG também aposta na experiência de Cuca, técnico que comandou a equipe na conquista do Brasileirão de 2021. Antes da estreia na Série A, Hulk disputou o Campeonato Mineiro e marcou oito gols.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba