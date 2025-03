confira quem são e onde vão jogar na elite do futebol nacional

A Série A do Campeonato Brasileiro de 2025 começa neste sábado (29), com cinco partidas marcadas para as 18h30. Com 20 clubes na disputa pelo título, o torneio contará com nove jogadores paraibanos espalhados por seis equipes. O principal nome entre eles é Hulk, atacante do Atlético-MG, que desde 2021 se destaca no futebol nacional e já acumula oito gols em nove partidas na atual temporada.

MG – BELO HORIZONTE – 15/02/2025 – MINEIRO 2025, ATLETICO-MG X TOMBENSE – Hulk jogador do Atletico-MG comemora seu gol durante partida contra o Tombense no estadio Mineirao pelo campeonato Mineiro 2025. Foto: Gilson Lobo/AGIF. (Foto: Gilson Lobo)

O Santos é o clube que mais reúne atletas da Paraíba em seu elenco. O Peixe conta com o lateral-direito Aderlan, o meia Thaciano e o centroavante Tiquinho Soares, que chegou após negociação com o Botafogo. O atacante, por sinal, vive bom momento e tem cinco gols com a camisa santista em 11 partidas, além de uma assistência.

Outro paraibano presente no campeonato é o volante Mandaca, que defenderá o Juventude. O Ceará, de volta à elite, terá o meia Zé Neto como opção para o setor ofensivo. No Sport, que também retorna à Série A, o meia Carlos Alberto e o zagueiro Rafael Thyere estão confirmados no elenco. O Vitória contará com o lateral-esquerdo Hugo.

Tiquinho Soares já está perto de superar a marca de gols do ano passado. (Foto: Marcos Ribolli)

Paraibanos na Série A do Brasileirão 2025

Atlético-MG – Hulk;

– Hulk; Ceará – Zé Neto;

– Zé Neto; Juventude – Mandaca;

– Mandaca; Santos – Aderlan, Thaciano e Tiquinho Soares;

– Aderlan, Thaciano e Tiquinho Soares; Sport – Carlos Alberto e Rafael Thyere;

– Carlos Alberto e Rafael Thyere; Vitória – Hugo.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba