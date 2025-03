Comunidade acompanha execução do Projeto do Porto do Capim

A região do Porto do Capim, no bairro do Varadouro vai passar por uma grande transformação nos próximos anos, com a execução do projeto de requalificação da localidade. A comunidade tem acompanhado o processo desde o início das discussões através de reuniões com técnicos da Prefeitura, representados por engenheiros, arquitetos e assistentes sociais da Secretaria de Habitação Social, com a participação de professores e estudantes do Departamento de Arquitetura da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado Paraíba (Iphaep).

O projeto de requalificação do Porto Capim vai transformar o Bairro do Varadouro e revitalizar a região da cidade, um projeto que vai ser implementado pelo Novo Pac (Programa de Aceleração do Crescimento), na modalidade Periferia Viva do Ministério das Cidades e prevê um investimento de mais de R$ 100 milhões.

A secretária de Habitação Social, Socorro Gadelha, disse que o prefeito Cícero Lucena tem grande interesse no projeto e deseja que a comunidade, através de seus representantes, seja informada sobre a tramitação do projeto em Brasília e que suas sugestões sejam ouvidas e analisadas. Ela lembrou que esta semana, durante uma reunião na Capelinha do Bairro, os representantes da comunidade do Porto do Capim conheceram detalhes do projeto de engenharia e arquitetônico e sobre a tramitação junto ao Ministério das Cidades, em Brasília.

Ela explicou que a proposta prevê a construção e reforma de moradias e pontos comerciais, reforma, restauração e revitalização de prédios históricos, implantação de infraestrutura sanitária com a construção de redes de saneamento básico e galerias pluviais, pavimentação de ruas, recuperação da iluminação pública e a construção de ancoradouros ou trapiches de acesso ao Rio Sanhauá e as áreas de mangue que circulam toda a região, além da regularização fundiária dos imóveis daquela localidade. “Tudo isso vai ser feito sem retirar as pessoas do local onde eles moram há muitos anos”, comentou.

Socorro Gadelha disse que a reunião com as lideranças da comunidade foi coordenada pela diretora de Planejamento da Semhab, a arquiteta Glauciene Almeida, que na ocasião explicou como está acontecendo a tramitação do processo junto ao Ministério da cidade em Brasília e aos órgãos financeiros do Governo Federal, ressaltando que as verbas para execução já estão garantidas. “Agora é preciso apenas vencer os prazos burocráticos, para que na sequência seja feita a licitação e o começo da execução do projeto”, acrescentando que o importante é que desde “o início dos estudos para a elaboração do projeto, a comunidade tem participado e opinado sobre o que deve e o que vai ser feito naquela região, que tem uma grande importância histórica para a Paraíba e um detalhe importante é que as pessoas vão continuar vivendo no local onde já moram há muito tempo”, explicou a secretária.

Ela lembrou que a preservação e revitalização do Centro Histórico de João Pessoa é uma das metas da atual gestão do Prefeito Cícero Lucena, lembrando que ele desapropriou o terreno onde ficava uma concessionária de veículos (antiga Proserve) na Praça das Socic, onde vai ser construído o Residencial Rio Sanhauá para abrigar moradores do bairro que moram em condições precárias. Ela também lembrou o Projeto de reforma e revitalização do antigo Prédio das Nações Unidas no Ponto de Cem Réis, que está em obra para abrigar as famílias que faziam parte da ocupação e também vai ter espaço para pontos comerciais.

Reunião positiva – A diretora de Planejamento da Secretaria de Habitação, arquiteta Glauciene Almeida, coordenou a reunião com os moradores do Porto do Capim e tem dialogado com eles, considerou o encontro muito proveitoso e revelou que a equipe técnica da secretaria, formada por engenheiros, arquitetos e assistentes sociais, apresentou os estudos feitos na região, que agora vão se transformar no projeto executivo de engenharia e arquitetura que vai mudar a cara do bairro e beneficiar mais de 600 famílias, transformando o bairro em mais um ponto turístico da cidade. Ela acrescentou que as pessoas tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre o projeto e tomaram conhecimento das mudanças que vão ser feitas e também já ficou acertada uma nova reunião com os moradores mês que vem.

“O importante nessas reuniões é que a comunidade fica sabendo o que nós estamos fazendo e a tramitação do Projeto em Brasília” comentou, acrescentando que eles fazem sugestões e a equipe técnica da Semhab faz uma avaliação da viabilidade das propostas. “A nossa intenção é colocar dentro do projeto tudo que seja do interesse dos moradores do Porto do Capim porque eles vão continuar morando no bairro e é exatamente essa a proposta do Programa Periferia Viva, melhorar a infraestrutura e proporcionar as pessoas uma qualidade de vida melhor”, ressaltou a diretora de Planejamento da Secretaria de Habitação, Glauciene Almeida.

Pioneiro no Centro Histórico – O secretário executivo da Habitação, Beto Pirulito, ressaltou que o prefeito Cícero Lucena é pioneiro em investimentos no Centro Histórico de João Pessoa e em particular no Porto do Capim, em sua primeira gestão como prefeito de João Pessoa, fez um grande investimento naquela região da cidade. “O prefeito Cícero Lucena tem um grande interesse no Projeto do Porto do Capim, no bairro do Varadouro e em outros pontos históricos de nossa cidade e foi na primeira gestão dele, que foram assinados convênios com o Governo e instituições espanholas e portuguesas”, comentou.

Ele lembrou que na época foi feita a revitalização do adro da Igreja de São Pedro Gonçalves, de casarões e prédios antigos no Porto do Capim e do casarão de azulejos portugueses localizado na Praça Dom Adauto (Praça do Bispo) e também foi feito o tombamento dos prédios da Rua João Suassuna e da Praça Antenor Navarro. Beto Pirulito explicou que a meta da gestão é fazer com que o Centro Histórico da cidade volte a ser habitado e toda a área comercial seja revitalizada voltando a ter a importância que já teve no passado. “É um processo que já está em andamento com a restauração e reforma do Prédio das Nações Unidas, a Construção do Residencial Rio Sanhauá e a reforma do prédio do antigo Ipase, no Ponto de Cem Réis”, ressaltou Beto Pirulito.