CBF adota novas regras para tornar as partidas mais dinâmicas a partir do Campeonato Brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol irá adotar novas medidas aprovadas pelo conselho da International Football Association Board (IFAB). As regras serão válidas a partir deste sábado (29), com o início do Campeonato Brasileiro da Série A. As determinações consistem em proibir os goleiros de segurarem a bola com as mãos por mais de oito segundos, e apenas o capitão de cada equipe terá permissão para contestar as decisões do árbitro durante o jogo; caso contrário, os jogadores estarão sujeitos à punição com o cartão amarelo. O objetivo é diminuir o tempo perdido e tornar a partida mais dinâmica.

Goleiros serão proibidos de segurar a bola com as mãos por mais de oito segundos. (Foto: Cristiano Santos/Botafogo-PB)

Na nova medida, os goleiros estarão proibidos de segurar a bola com as mãos por mais de oito segundos; caso isso aconteça, o adversário terá um escanteio a seu favor. A partir do momento em que o goleiro estiver há três segundos em posse da bola, o árbitro deve sinalizar com os dedos a contagem do tempo restante. Atualmente, a regra vale até os cinco segundos, e, caso isso ocorra, é previsto um tiro livre indireto de dentro da área. Porém, poucas vezes essa medida é colocada em prática pela arbitragem.

O Campeonato Brasileiro será a primeira competição a contar com as novas regras; contudo, os demais torneios que estão em andamento (Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Copa Verde, Brasileirão Sub-20 e Copa do Brasil Sub-17) vão receber as mudanças posteriormente. No futebol europeu, as medidas entrarão em vigor na próxima temporada, mas a CBF conseguiu o aval da IFAB para colocar a nova regra em prática a partir deste sábado.

Hulk foi expulso aos 30 minutos do confronto contra o Palmeiras. (Foto: Reprodução/Premiere)

As medidas adotadas pela CBF podem ser consideradas atualizações nas regras do futebol. Isso porque a cera dos goleiros durante a partida e a reclamação excessiva por parte dos atletas geralmente são punidas pelos árbitros. Porém, a partir deste sábado (29), a finalidade é fazer com que a arbitragem seja mais rigorosa com essas atitudes dos jogadores.

