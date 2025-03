Bauru x Caxias do Sul ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (29/03)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Bauru x Caxias do Sul hoje, HOJE (29) as 18 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Bauru x Caxias do Sul em jogo decisivo pelo NBB

Após a pausa para o Jogo das Estrelas, o Bauru Basket volta às quadras neste sábado (29), às 18h, no ginásio Panela de Pressão, para enfrentar o Caxias do Sul. O duelo marca o início de uma sequência importante para o Dragão, que disputará cinco jogos consecutivos em casa antes do início dos playoffs do NBB Caixa.

Situação das equipes

Atualmente, o Bauru ocupa a 7ª posição na tabela, com 16 vitórias e 13 derrotas, tendo um aproveitamento de 55,2%. Já o Caxias do Sul está em 15º lugar, com 35,5% de aproveitamento, mas vem embalado por três vitórias nas últimas quatro partidas. O técnico Paulo Jaú destacou a importância da preparação para o confronto e alertou sobre a evolução do adversário.

“Aproveitamos essa pausa para recuperar fisicamente nossos jogadores e ajustar a equipe para essa reta final da fase de classificação. Sabemos que o Caxias tem crescido e vem de bons resultados, então precisamos estar atentos e focados para neutralizar as principais jogadas deles”, afirmou o treinador.

Reencontro com Larry Taylor

A partida também terá um fator emocional para a torcida bauruense: o retorno de Larry Taylor ao ginásio Panela de Pressão pela primeira vez desde sua saída na temporada passada. Ídolo do clube, o “Alienígena” marcou história pelo Bauru Basket, conquistando títulos como dois Campeonatos Paulistas, duas Ligas Sul-Americanas, uma Liga das Américas e um Torneio Interligas. Ele também lidera estatísticas históricas do time no NBB, sendo o jogador com mais partidas disputadas (439), pontos (5.292), rebotes (1.840) e assistências (1.648).

O armador Dontrell Brite comentou sobre o reencontro com seu ex-companheiro: “O Larry é um grande amigo, a gente brincava que ele era meu irmão mais velho. Sei que ele conhece bem a pressão da nossa torcida, mas agora está do outro lado. Apesar do carinho, vamos para cima, tentar vencer e, quem sabe, dar um drible nele”, brincou o jogador.

Desfalques e retornos

Para a partida, o técnico Paulo Jaú contará com o retorno do ala Wesley Mogi, que estava fora do último jogo contra o Franca devido a um problema no quadril. No entanto, o ala/pivô Gemerson Barbosa segue como desfalque. O jogador passou por uma artroscopia no joelho esquerdo e só deve retornar aos jogos nos playoffs, previstos para o fim de abril.

Com a expectativa de casa cheia e o apoio da torcida, o Bauru Basket busca um resultado positivo para consolidar sua posição na tabela e se preparar da melhor forma possível para a fase eliminatória do NBB. A bola sobe às 18h, e o confronto promete fortes emoções para os torcedores.

Jogos do NBB – 27 a 31 de março de 2025

Quinta-feira – 27 de março de 2025

Jogo 256 – 20h00 | Flamengo x Vasco

📺 Onde assistir: SporTV, NBB Basquetpass, FlaTV+

Sexta-feira – 28 de março de 2025

Jogo 257 – 19h30 | Fortaleza x Franca

📺 Onde assistir: YouTube, NBB Basquetpass

| 📺 YouTube, NBB Basquetpass Jogo 258 – 20h00 | São Paulo x Pato Basquete

📺 Onde assistir: YouTube, Disney+

Sábado – 29 de março de 2025

Jogo 259 – 16h00 | Botafogo x Flamengo

📺 Onde assistir: YouTube, NBB Basquetpass, FlaTV

| 📺 YouTube, NBB Basquetpass, FlaTV Jogo 260 – 17h10 | Pinheiros x Corinthians

📺 Onde assistir: YouTube, TV Cultura, NBB Basquetpass

| 📺 YouTube, TV Cultura, NBB Basquetpass Jogo 261 – 18h00 | Bauru x Caxias do Sul

📺 Onde assistir: YouTube, NBB Basquetpass

| 📺 YouTube, NBB Basquetpass Jogo 262 – 18h00 | Minas x União Corinthians

📺 Onde assistir: Não informado

Segunda-feira – 31 de março de 2025

Jogo 263 – 19h30 | São José x Fortaleza

📺 Onde assistir: Não informado

| 📺 Não informado Jogo 264 – 19h30 | Franca x Caxias do Sul

📺 Onde assistir: YouTube, UOL, NBB Basquetpass

| 📺 YouTube, UOL, NBB Basquetpass Jogo 265 – 20h00 | Mogi das Cruzes x União Flamengo Carioca

📺 Onde assistir: YouTube, Rede ITA, NBB Basquetpass

