Atualização do Cartão Alimentação entra na fase final com ações em Areia e Cacimba de Dentro — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh), está finalizando o processo de atualização cadastral do Cartão Alimentação, ação que possibilita a continuidade do benefício para as famílias cadastradas. A partir de terça-feira (1º) até quinta-feira (3), a equipe da Sedh fará o recadastramento dos beneficiários das cidades de Areia; e na sexta-feira (4), os de Cacimba de Dentro.

Durante a semana, de terça (25) a quinta-feira (27), foram atendidas as famílias beneficiárias residentes nas cidades de Patos e São José de Espinharas (25), Cacimba de Areia, Areia de Baraúna e Salgadinho (26), Santa Luzia, São João do Sabugi e Várzea(27), no Sertão do Estado. Agora, restam 13 cidades para conclusão do processo de atualização, são elas: Areia, Cacimba de Dentro, Gurjão, Juazeirinho, Junco do Seridó, Mato Grosso, Passagem, Prata, Quixaba, Santa Inês, São Francisco, São José dos Cordeiros e São Mamede.

O Programa Cartão Alimentação, que atualmente beneficia 52 mil famílias no Estado, em 141 municípios, é um programa socioassistencial criado pelo Governo da Paraíba e gerenciado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh), que promove a concessão de auxílio financeiro para famílias em situação de extrema pobreza.

Sempre no dia 10 de cada mês, o Cartão Alimentação recebe um crédito no valor de R$ 50,00, não cumulativo. Esse crédito é válido para uso exclusivo na rede de estabelecimentos credenciados ao Programa, em todo território paraibano, até o último dia do mês. Os mercados são identificados com cartazes do programa em sua fachada.

O valor creditado no cartão deve ser utilizado para compras exclusivas de alimentos. A gestão do uso do valor é de responsabilidade do beneficiário.

Confira o calendário da atualização cadastral:

Areia

Data: 1º a 3 de abril

Local: Centro Social Urbano(CSU) – Rua D’Ávilla Lins S/N bairro Pedro Perazzo

Cacimba de Dentro

Data: 4 de abril

Local: Escola Cidadão Integral(ECI) Senador Humberto Lucena – Rua Manoel Olegário da Silva