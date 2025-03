Semob-JP define plano operacional de trânsito e transporte para jogo final do Campeonato Paraibano de Futebol

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) vai garantir mobilidade viária e transporte público para os torcedores que pretendem assistir à partida entre Botafogo e Sousa, pela final do Campeonato Paraibano de Futebol. O jogo acontece neste domingo (30), às 16h, no Estádio Almeidão, no bairro do Cristo Redentor. Para gerenciar o trânsito, agentes de mobilidade estarão no entorno do estádio e, no transporte, diversas linhas de ônibus estarão circulando, excepcionalmente, pelo Terminal do Cristo.

O superintendente de Mobilidade Urbana da Capital, Marcílio do HBE, destacou o trabalho do órgão para a partida de domingo. “Vamos estar em duas frentes, no trânsito e no transporte. Nossos agentes estarão no entorno do Almeidão para garantir a fluidez do tráfego de motoristas e motociclistas, bem como diversas linhas de ônibus passarão pelo estádio, fazendo ponto de embarque e desembarque, oferecendo um transporte público eficiente para os torcedores que forem de ônibus para assistir à final entre Botafogo e Sousa”, afirmou.

Trânsito – Para garantir fluidez ao tráfego de veículos e a segurança dos pedestres, a partir do meio-dia, a Diretoria de Operações (Diop) da Semob-JP vai disponibilizar 25 agentes de mobilidade que estarão em pontos fixos e viaturas em locais estratégicos no entorno do Estádio Almeidão. Como é esperado um grande público para a partida final do Campeonato Paraibano de Futebol, a Semob-JP recomenda que os torcedores deem preferência para ir ao estádio de ônibus, táxi ou transporte por aplicativo.

Transporte – Garantindo o transporte público para os torcedores, a partir das 14h30, a linha 120-Parque do Sol, vai passar no Terminal do Cristo. Após o jogo, a partir das 18h30, as linhas que seguem no sentido bairro, 203-Mangabeira VII/Rangel, 207-Penha/Rangel, 229-Cidade Verde e 3200-Circular, bem como as linhas sentido Centro, 202-Geisel, 203-Mangabeira 7/Rangel e 204-Cristo, também farão embarque e desembarque no Terminal do Cristo Redentor, para ofertar mais opções de ônibus urbanos.