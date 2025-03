Embalado no NBB, Franca enfrenta lanterna Fortaleza para encostar no vice-líder Flamengo

A equipe do Sesi Franca Basquete segue em grande fase no NBB (Novo Basquete Brasil) e buscará mais uma vitória para continuar sua ascensão na tabela. Com sete vitórias consecutivas, o time paulista se prepara para enfrentar o Fortaleza Basquete Cearense nesta sexta-feira (28), às 19h30, no Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza.

Franca vem de uma vitória expressiva sobre o Unifacisa, no último jogo, em Campina Grande (PB), e agora, com 18 vitórias, está a um passo de ultrapassar o Flamengo, vice-líder da competição, que soma 20 vitórias. Caso vença, a equipe de Helinho Garcia se aproxima ainda mais da briga por uma posição no topo da tabela.

O momento da equipe

O técnico Helinho Garcia destacou a confiança gerada pela recente vitória contra o Unifacisa, uma das grandes equipes da competição. “A vitória foi muito importante, principalmente pela intensidade da nossa defesa, que esteve muito tática e disciplinada. Estamos no caminho certo e isso nos motiva ainda mais a buscar os nossos objetivos”, comentou o treinador.

No entanto, Garcia reforçou a importância do foco na preparação para o jogo contra o Fortaleza, que ocupa a última posição no NBB. “Agora, o foco está em descansar e ajustar pontos que precisam ser melhorados. Independente do adversário, nosso trabalho é sempre buscar o melhor desempenho possível”, afirmou.

Fortaleza Basquete Cearense: A luta pela classificação

Apesar de ser o lanterna do campeonato, o Fortaleza Basquete Cearense vive um momento de recuperação, com duas vitórias nos últimos três jogos. A equipe cearense ainda tem chances de se classificar para os playoffs, estando apenas a uma vitória do Mogi das Cruzes, que ocupa a 16ª e última vaga para as oitavas de final. O time de Fortaleza promete ser uma pedra no sapato do Franca, e não deve ser subestimado.

Onde assistir

A partida entre Franca e Fortaleza terá transmissão ao vivo através das plataformas YouTube, UOL e NBB Basquetpass, permitindo que os fãs do basquete acompanhem o duelo importante para a luta pela liderança do campeonato.

Com a confiança em alta, o Franca quer seguir firme na disputa pela segunda posição do NBB e continuará sua jornada no Nordeste com a expectativa de mais vitórias na reta final da fase de classificação.

Para mais informações sobre o Franca Basquete e outros eventos esportivos, acompanhe o ge.globo e fique por dentro das últimas notícias de Ribeirão Preto e região.

Flamengo Vira Sobre o Vasco e Amplia Tabu para 10 Jogos no NBB

O Flamengo segue dominante no Clássico dos Milhões no basquete. Na noite desta quinta-feira (27), no Maracanãzinho, o Rubro-Negro saiu atrás no placar, mas cresceu a partir do terceiro quarto e venceu o Vasco por 84 a 78 pelo Novo Basquete Brasil (NBB). Com esse triunfo, o time da Gávea ampliou o tabu para 10 jogos sem perder para o rival, sequência que vem desde janeiro de 2017.

A vitória mantém o Flamengo na segunda colocação do NBB, com 21 triunfos em 28 jogos, atrás apenas do Minas. Já o Vasco, que vinha de uma sequência de quatro vitórias, segue em sexto lugar, somando 16 vitórias em 29 partidas.

Destaques do Jogo

O armador Alexey, do Flamengo, foi o grande nome da partida, anotando um duplo-duplo com 22 pontos e 12 assistências. Johnson Sr também teve um papel importante para o Rubro-Negro, contribuindo com 15 pontos. Pelo lado vascaíno, o experiente Marquinhos foi o cestinha da partida com 20 pontos, enquanto Eugeniusz marcou 16 pontos.

Como foi o jogo?

1º Quarto – Vasco começa melhor e vence parcial (19 a 16)

O Vasco começou mais ligado na partida e abriu vantagem com uma sequência de boas jogadas no garrafão. Aos cinco minutos, Jamaal converteu dois lances livres e ampliou o placar para 10 a 5. O Flamengo só reagiu no fim do período, mas os vascaínos conseguiram manter a liderança no primeiro quarto: 19 a 16.

2º Quarto – Vasco mantém controle e vai para o intervalo vencendo (41 a 32)

O Flamengo tentou equilibrar o jogo, mas o Vasco soube administrar a vantagem. Destaque para Eugeniusz e Eddy, que acertaram bolas de três e ampliaram a diferença. No último minuto antes do intervalo, Jamaal marcou e manteve o Vasco na liderança por 41 a 32.

3º Quarto – Flamengo cresce e vira o jogo (61 a 56)

Na volta do intervalo, o Flamengo voltou com outra postura, melhorando sua defesa e aproveitando melhor as jogadas ofensivas. O armador Alexey foi fundamental na reação, sendo decisivo em transições rápidas. Aos cinco minutos, ele empatou o jogo em 46 a 46. No lance seguinte, Johnson Sr virou para 49 a 46, incendiando a torcida. O Flamengo dominou o período e virou a partida para 61 a 56.

4º Quarto – Flamengo mantém controle e garante vitória (84 a 78)

O Vasco ainda tentou reagir com uma enterrada de Paulichi no primeiro lance do período, mas Alexey e Gui Deodato seguiram comandando o Flamengo. Aos quatro minutos, Ruan converteu dois lances livres e ampliou a vantagem para 70 a 58. O Cruz-Maltino ainda teve um último suspiro com uma bola de três de Jamaal, diminuindo para 76 a 70, mas o Flamengo soube segurar o placar e fechou o jogo em 84 a 78.

Escalações

Flamengo

Titulares : Alexey, Williams, Johnson Sr, Kayo e Ruan

: Alexey, Williams, Johnson Sr, Kayo e Ruan Entraram : Siewert, Gallizzi, Gui Deodato e Franco Balbi

: Siewert, Gallizzi, Gui Deodato e Franco Balbi Técnico: Sergio Hernández

Vasco

Titulares : Jamaal, Scheuer, Marquinhos, Humberto e Paulichi

: Jamaal, Scheuer, Marquinhos, Humberto e Paulichi Entraram : Eugeniusz, Gustavo Basílio, Eddy, Alê e Juan

: Eugeniusz, Gustavo Basílio, Eddy, Alê e Juan Técnico: Léo Figueiró

Próximos desafios

O Flamengo segue sua perseguição ao líder Minas, enquanto o Vasco tenta se consolidar na zona de classificação para os playoffs. O clássico mostrou a força do Rubro-Negro em momentos decisivos e manteve o tabu de oito anos sem perder para o rival no NBB.

Fique ligado para mais informações sobre o NBB e os próximos confrontos!