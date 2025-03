Santa Isabel é o único hospital da Paraíba selecionado para projeto PeGASUS e equipe participa de simpósio em São Paulo

O Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) foi a única unidade hospitalar da Paraíba selecionada para participar do Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos (PGAs) em hospitais do SUS (PeGASUS). O PGAs é um projeto desenvolvido através de uma parceria do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que selecionou 54 hospitais do SUS em todo o Brasil e o HMSI faz história ao ser o único a ser selecionado no Estado para participar do programa que gerencia o uso racional de antibióticos.

O início oficial do estudo foi dado, nesta quarta-feira (26), com a participação de profissionais do Santa Isabel no I Simpósio PeGASUS, realizado no auditório do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, do qual também participaram representantes dos outros hospitais selecionados.

Participaram do simpósio em São Paulo, durante todo o dia, a farmacêutica Janaína de Souza Medeiros e a enfermeira Maria Mércia Barbosa, que integra a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do Hospital Santa Isabel. O evento também teve a participação remota da médica infectologista Larissa Negromonte, que coordena a CCIH, e da coordenadora do Laboratório de Análises Clínicas do HMSI, a bioquímica Patrícia Urquiza.

A infectologista Larissa Negromonte, que lidera, no Santa Isabel, a equipe envolvida no estudo, disse que o objetivo do simpósio foi discutir sobre a implantação de programas de gerenciamento de antimicrobianos, “abordando os papéis da gestão, do médico, enfermeiro, farmacêutico e microbiologia, além de orientar sobre as etapas de execução do projeto que será im-plantado em 54 hospitais do Brasil”.

A médica ressalta que o projeto será muito importante para o hospital. “O gerenciamento de antimicrobianos impacta no consumo de antimicrobianos e no controle de infecções por microrganismos multirresistentes. Para os pacientes, o uso adequado dos antimicrobianos contribui para redução de morbimortalidades e eventos adversos”, destacou.

Com duração de 2 anos, o projeto realizará capacitação técnica dos profissionais do HMSI por meio de um curso na modalidade de Educação à Distância (EAD), autoinstrucional, que apoiará a implementação do PGAS. Durante esse período, será analisado mensalmente o nível de organização do PGA, intervenções realizadas, taxa de aceitação, consumo de antimicrobianos, antibioticoprofilaxia cirúrgica, tempo de hospitalização, mortalidade em 30 dias e dados de custos.