Projeto Sorriso em Dia realiza primeiro atendimento infantil

O projeto Sorriso em Dia, da Prefeitura de João Pessoa, realizou, nesta terça-feira (25), o primeiro atendimento infantil. Lançado no final de fevereiro, o serviço funciona no Hospital Dia Irmã Beatriz Fragoso, administrado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), e realiza atendimentos odontológicos para pessoas com necessidades especiais em centro cirúrgico.

A primeira criança atendida foi Isadora, de seis anos, com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O atendimento durou cerca de uma hora e foram realizadas três extrações de dentes “de leite”, uma restauração, limpeza, além de frenectomia lingual e laserterapia.

Para Diego Videres, pai de Isadora, a assistência recebida foi de excelência e superou as expectativas. “Procurei atendimento em vários médicos particulares, pelo plano de saúde, e não sentia segurança. Foi quando recebemos a indicação da Prefeitura. Fomos na Torre, muito bem atendidos, mas confesso que fiquei com um certo receio por fazer um procedimento pelo SUS, não pelos profissionais, mas pela estrutura em si. Já fiz outros procedimentos com internação e sedação, particular, pagando caro, e lhe garanto que o atendimento que tivemos aqui não chega aos pés do que tivemos anteriormente. Fazer um projeto desse que atende o grande público em geral, principalmente que não tem condições, e disponibilizar o tratamento ainda melhor e humanizado que a rede particular, é muito massa e fico feliz pelas pessoas que não conheço, que já foram e que ainda serão atendidas. Estou muito feliz pelo projeto”, elogia.

O atendimento especializado do projeto ‘Sorriso em Dia’ é direcionado para pessoas com deficiência, autistas ou neurodivergentes que, devido às suas condições clínicas ou comportamentos desafiadores, não obtiveram sucesso no atendimento odontológico convencional nas Unidades de Saúde da Família (USFs) ou Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), mesmo após a tentativa de outras técnicas de sedação, como o óxido nitroso.

De acordo com a coordenadora do projeto, Júlia Quintela, o serviço visa assegurar que esses pacientes tenham acesso a cuidados odontológicos adequados e humanizados, garantindo um ambiente seguro quando necessitar de sedação medicamentosa ou anestesia geral, proporcionando uma experiência de excelência para o paciente e sua família.

“A gente atende pacientes neurodivergentes, autistas, síndrome de Down, pessoa com deficiência, de todas as idades, ou seja, qualquer pessoa que não tenha a capacidade de colaborar com o atendimento dentro do consultório. Nesses casos, trazemos ele para um nível maior de complexidade, que seria com sedação, com supervisão de médico anestesiologista, para que a gente consiga fazer os procedimentos com o paciente dormindo, de forma confortável e segura procedimento”, destaca a profissional.

Para ter acesso ao tratamento no projeto Sorriso em Dia, o usuário deve procurar sua Unidade de Saúde da Família (USF) de referência. Se o atendimento habitual com o odontólogo da USF não contemplar as necessidades do paciente com deficiência, ele é encaminhado para um especialista em um CEO. Após consulta no serviço, o especialista encaminha para o atendimento por meio do projeto, caso seja necessário.

Através do projeto Sorriso em Dia, o paciente realizará todas as demandas clínicas odontológicas necessárias, como restauração, extração dentária, correção da língua presa, entre outros.