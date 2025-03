Paraíba Pet realiza mais de 2 mil castrações no estado em menos de um ano — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), ultrapassou a marca de 2.100 castrações de cães e gatos realizadas desde o início dos atendimentos do programa Paraíba Pet, em maio de 2024. A iniciativa, executada pela Gerência Operacional de Políticas da Causa Animal, tem como objetivo ampliar o acesso ao serviço de castração cirúrgica, especialmente para tutores em situação de vulnerabilidade social e protetores independentes.

Ao longo do ano de 2024, foram contabilizadas 1.534 castrações, com um investimento total de R$ 555.260,03. Os dados reforçam o compromisso do Governo do Estado com o bem-estar animal e a interiorização das políticas públicas de saúde e proteção aos pets.

A unidade móvel iniciou os procedimentos em Campina Grande e integra a política estadual de Bem-Estar Animal, que prevê investimentos de R$ 10 milhões até 2026. Em julho de 2024, o programa foi ampliado com a entrega do segundo Castramóvel, com investimento de R$ 200 mil, destinado à capital e municípios do entorno.

A unidade percorre diferentes regiões do estado, promovendo mutirões de castração com agendamento prévio via RegPet – plataforma responsável pela regulação dos procedimentos. A ação também contempla campanhas educativas, vacinação antirrábica e testagem de leishmaniose, fortalecendo o trabalho intersetorial entre saúde pública, proteção animal e controle de zoonoses.

Em João Pessoa, o serviço ofertado pelo Castramóvel tem ampliado o alcance das ações estaduais de castração, complementando a rede de atendimento local e chegando a comunidades que antes não tinham acesso regular ao procedimento. Já em Campina Grande, os mutirões realizados pelo Governo do Estado têm contribuído significativamente para o controle populacional de cães e gatos, com impacto direto na redução de animais em situação de rua e na prevenção de zoonoses.

A gerente operacional de Políticas Públicas da Causa Animal na Paraíba, Fabíola Rezende, destaca que as políticas públicas voltadas à causa animal, vivenciadas hoje na Paraíba são uma das prioridades do governo João Azevêdo no segmento da saúde e que essas ações, colocadas em prática pelo Paraíba Pet, estão chegando a todas as regiões do estado. Ela afirma que essas medidas são uma necessidade dos municípios paraibanos, principalmente daqueles que ainda não têm política pública de castração, e reforça que as 2.100 castrações já realizadas são só o começo. “Tenho certeza que faremos muito mais. Nessa causa, a Gerência Operacional de Políticas da Causa Animal tem sido eficaz e presente junto às administrações municipais”, completou.

Entre os municípios e localidades com maior número de castrações realizadas até o momento, estão a Gerência da Causa Animal de Campina Grande (214 procedimentos), Bayeux (95), João Pessoa – nos bairros de Mangabeira (74) e Valentina (53) – além de São José da Mata (64), Pombal (62), Campina Grande – Acácio Figueiredo (46), Jacaraú (46), Guarabira (38) e Puxinanã (36). Os dados refletem a interiorização do serviço e a atuação em pontos estratégicos, com base na demanda de cada região.

A chefe do Núcleo de Zoonoses da Gerência da Causa Animal de Campina Grande, Fernanda Lira, destaca que o programa vem se consolidando não apenas pelo alcance das ações, mas também pela forma como os procedimentos são realizados. Todos os animais passam por avaliação clínica prévia e são submetidos à anestesia inalatória, o que proporciona mais conforto e segurança tanto para os pets quanto para seus tutores.

“A castração é a política mais importante para garantir uma melhor qualidade de vida para os animais, tendo em vista que previne a superpopulação e a proliferação de zoonoses. Chegar a essa quantidade de castrações em pouco mais de um ano de atuação do programa Paraíba Pet é um marco. Só temos que agradecer à confiança da população no nosso trabalho, que, este ano, será expandido para os quatro cantos do estado para atender o maior número de animais possível”, afirmou.

O serviço continua sendo ofertado gratuitamente e pode ser acessado por meio de cadastros atualizados no RegPet. A expectativa é de que o número de castrações continue crescendo com a chegada de novos equipamentos e a expansão das parcerias com os municípios.

O Paraíba Pet é um programa estadual que tem como finalidade promover o bem-estar e a qualidade de vida dos animais, além de incentivar uma cultura de responsabilidade e consciência coletiva sobre a proteção animal. A iniciativa oferece acesso gratuito a serviços veterinários essenciais, com ênfase na castração cirúrgica, ações de educação em saúde, vacinação antirrábica (via SUS) e tratamento de doenças. O programa também estabelece parcerias com os municípios para viabilizar castrações em espaços públicos ou clínicas conveniadas com as gestões locais.