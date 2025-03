Semob-JP realiza palestras sobre segurança no trânsito e ações educativas na faixa de pedestre

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), por meio da Divisão de Educação para o Trânsito (Died), realiza, durante esta semana, atividades educativas e palestras sobre segurança no trânsito. A iniciativa faz parte das ações de conscientização ao longo de todo o ano, por meio de campanhas contínuas com o objetivo de conscientizar os condutores de veículos e pedestres sobre a segurança no trânsito e a prevenção de sinistros.

Nesta quarta-feira (26), serão realizadas ações na faixa de pedestre no bairro do Miramar e nas Três Ruas, nos Bancários. De acordo com a programação serão ministradas palestras com o tema ‘Segurança no Trânsito’, na III Jornada de Aperfeiçoamento para os Condutores de Veículos Oficiais do Estado da Paraíba, no bairro de Mangabeira e a palestra ‘De Mulher Para Mulher’, no auditório do Procon Estadual.

A programação segue com palestras e ações na faixa de pedestre até sexta-feira (28). Na segunda-feira (24), houve uma palestra ministrada no Distrito Industrial e nesta terça-feira (25), as ações foram realizadas na faixa de pedestre do ISO Colégio e Curso, no bairro do Bessa, e da Empadinha Barnabé, no final da Av. Monsenhor Odilon Coutinho, Cabo Branco. Além disso, foi realizada a palestra na III Jornada de Aperfeiçoamento para os condutores de veículos oficiais do Estado da Paraíba, em Magabeira.

De acordo com o superintendente de Mobilidade Urbana de João Pessoa, Marcilio do HBE, as ações educativas promovem conhecimentos básicos de trânsito, dicas e regras que salvam vidas e evitam sinistros. “Nossos educadores reforçam como devemos nos comportar para ter uma conduta segura e a conscientização sobre os direitos e deveres de pedestres e condutores”, declarou.

Gilmara Branquinho, a chefe da Divisão de Educação para o Trânsito da Semob-JP, explicou que as palestras são ministradas com o propósito de promover o conhecimento e conscientização sobre direção segura e regras básicas de trânsito. Além disso, acontecem as ações para o uso correto nas faixas de pedestres nas vias da Capital. “A programação segue durante toda a semana. As nossas palestras na III Jornada de Aperfeiçoamento para os Condutores de Veículos Oficiais, que acontece na Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba (Espep), a estimativa é que possamos abordar 100 motoristas por dia com conhecimentos sobre legislação de trânsito e conscientização para comportamentos seguros”, ressaltou.

Programação dos dias 26, 27 e 28 de março:

Quarta-feira (26)

Faixa de pedestre

Às 6h40

Local: Colégio Século (Miramar)

Palestra das 9h30 às 10h30

III Jornada de Aperfeiçoamento para os Condutores de Veículos Oficiais do Estado da Paraíba, no bairro de Mangabeira.

Com Tema: Segurança no Trânsito.

Palestra:

‘De Mulher Para Mulher’

Local: Auditório do Procon Estadual

Tarde (Faixa de pedestre)

Às 15h30

Local: Três Ruas (Bancários)

Quinta-feira (27)

Ação na Faixa de pedestre

Às 6h40

Local: HBE (Bairro dos Estados)

Palestra das 9h30 às 10h30

III Jornada de Aperfeiçoamento para os Condutores de Veículos Oficiais do Estado da Paraíba, no bairro de Mangabeira.

Com Tema: Segurança no Trânsito.

Noite

Campanha ‘Sinalizando Sua Segurança`

Às 18h30

Bairros:

Manaíra

Tambaú

Sexta-feira (28)

Palestra das 9h30 às 10h30

III Jornada de Aperfeiçoamento para os Condutores de Veículos Oficiais do Estado da Paraíba, Mangabeira.

Com Tema: Segurança no Trânsito.