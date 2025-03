ASSISTIR Corinthians x Cuiabá AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO Sub-20 2025, HOJE (26/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Corinthians x Cuiabá Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (26) às 15 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Timão, que busca a vitória sob seus domínios.

Corinthians x Cuiabá: Campeonato Brasileiro Sub-20 – Onde Assistir, Escalações e Arbitragem (26/03/2025)

Na próxima quarta-feira, 26 de março de 2025, o Corinthians Sub-20 enfrentará o Cuiabá Sub-20 em um duelo importante pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida será realizada no Estádio do Parque São Jorge, em São Paulo, com início às 15h (horário de Brasília). O confronto é crucial para ambas as equipes, que estão brigando por vagas na próxima fase do torneio.

Onde Assistir

Infelizmente, a partida não será transmitida pela televisão, mas será possível acompanhar os melhores momentos e resultados ao vivo em plataformas como Flashscore e Betano.

Escalações

Corinthians Sub-20

A equipe paulista vem de um empate e uma vitória na competição, ocupando a sexta posição na tabela. Sob o comando de Orlando Ribeiro, o Timão entrará em campo com a seguinte formação:

Cadu (goleiro),

(goleiro), Caipira, Fernando Vera, Guilherme Gama, Vini Gomes (defensores),

(defensores), Yago, Bahia, Pedro Thomaz (meio-campistas),

(meio-campistas), Luiz Eduardo, Dieguinho, Gui Negão (atacantes).

Assessor Técnico: Orlando Ribeiro

Cuiabá Sub-20

O Cuiabá chega à partida após uma grande goleada por 6 a 0 sobre o Juventude e buscará manter o embalo. A equipe está na sétima posição e também tem como objetivo garantir sua classificação para a próxima fase. A escalação deve ser:

Felipe (goleiro),

(goleiro), Marco Anthônio, João Silva, Sávio, Pedro Henrique, Marcelo (defensores),

(defensores), Niltinho, Índio, Yuske, Rafinha, Nathan Cruz (meio-campistas e atacantes).

Assessor Técnico: Não especificado.

Expectativas da Partida

O Corinthians, jogando em casa, é o favorito para este confronto, mas o Cuiabá tem mostrado boa forma, especialmente com sua goleada recente. O ataque corinthiano, com Gui Negão e Dieguinho, será desafiado pela defesa sólida do Cuiabá, que aposta em Nathan Cruz para balançar as redes. O jogo promete ser equilibrado, com ambos os times buscando um resultado positivo para continuar na luta por uma vaga na fase seguinte do campeonato.

Arbitragem

O árbitro da partida será [Nome do árbitro], com assistentes [Nomes dos assistentes].

Não perca esse grande confronto do Campeonato Brasileiro Sub-20, onde as promessas do futebol nacional entram em campo em busca de mais um passo rumo à classificação.

Times Participantes do Brasileirão Sub-20 2025

América-MG

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Bragantino

Corinthians

Cruzeiro

Cuiabá

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Palmeiras

Santos

São Paulo

Vasco

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?