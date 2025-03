Fundação Campeões do Amanhã abre inscrições com mil vagas para turmas de natação

23/03/2025 |

A Fundação Campeões do Amanhã, da Prefeitura de João Pessoa, abre a partir desta segunda-feira (24) as inscrições com mil vagas gratuitas para as turmas de natação. As aulas são destinadas a crianças e adolescentes, entre 8 e 17 anos. As inscrições serão realizadas presencialmente no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, na área das piscinas, com início às 7h.

Para garantir o ingresso nesta modalidade é necessário levar documento do aluno (a) e do pai/mãe ou responsável, além disso, precisa apresentar um comprovante de residência. Tanto os antigos, como os novos alunos precisam passar por esse processo.

“Vamos fazer essas matrículas com aqueles que já faziam parte do programa e também com quem deseja participar pela primeira vez. A natação foi uma das modalidades que evoluiu bastante, a procura é muito grande. Em apenas três anos já temos uma equipe formada que disputa competição, buscando chegar, quem sabe, no alto rendimento”, comentou Kaio Márcio, presidente da Fundação Campeões do Amanhã.

As aulas neste primeiro momento serão exclusivas no Centro Administrativo Municipal, nos turnos da manhã, entre 8h30 às 11h, e da tarde, das 14h30 às 17h30. A meta é expandir a modalidade para outros locais.