Corrida Noturna do Consumidor reúne 700 participantes na Capital

A Prefeitura de João Pessoa realizou, na noite deste sábado (22), a segunda edição da Corrida Noturna do Consumidor. A atividade foi em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor, celebrado em 15 de março, e contou com a parceria das Secretarias de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP) e de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer). Os cerca de 700 participantes largaram no Busto de Tamandaré que também foi o destino final do percurso.

Júnior Pires, secretário de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa, avaliou o evento: “O momento é extraordinário. Um mês inteiro de comemoração ao mês do consumidor, ao Dia do Consumidor, com várias ações. Hoje estamos fechando com chave de ouro com essa corrida maravilhosa, um momento de confraternizar, de mostrar a importância desse dia, desse mês e, claro, fechando com uma atividade de saúde e uma festa linda no Busto de Tamandaré para o consumidor de João Pessoa”.

O secretário de Juventude, Esporte e Recreação, Zezinho do Botafogo, falou da importância da corrida. “Hoje a cidade de João Pessoa é a segunda que mais mobiliza, que mais investe nesse tipo de modalidade. É importante demais ver o Procon envolvido, as pessoas. Eu quero parabenizar, não só o prefeito Cícero Lucena, mas também o secretário executivo, Juliano Sucupira, que faz isso com tanta perfeição e dedicação, e a todos que fazem a Sejer do município de João Pessoa. É só alegria e vamos continuar lutando para manter esse sucesso”, declarou.

Juliano Sucupira, secretário executivo de Juventude, Esporte e Recreação, destacou que a corrida de rua em João Pessoa teve um crescimento exponencial. “Nada mais justo do que realizar uma corrida comemorando o Dia do Consumidor. Tivemos aproximadamente 700 atletas inscritos, realizando o percurso pela orla do Cabo Branco. João Pessoa é um ponto turístico e esportivo, e a corrida de rua foi o evento que mais cresceu no Brasil inteiro e em João Pessoa também. Hoje temos grandes eventos em nível nacional”, disse.

Resultado – A corrida foi a última atividade de comemoração pela passagem do Dia Mundial do Consumidor e os percursos foram de 5km e 10km, contemplando três categorias: Geral (masculino e feminino), PCD Não Cadeirante masculino e feminino.

Na categoria 5km geral feminino, as três primeiras colocadas foram Ana Cláudia Barros em primeiro lugar, Dina Cláudia Barros em segundo, e Gisele Pereira da Silva na terceira colocação.

Os três melhores na categoria 5km geral masculino foram Daniel Isidoro Santos, seguido por Mateus Targino, em segundo, e Thiago Kênio em terceiro lugar.

Nos 10km geral feminino, as três melhores colocadas foram Josefa Josineide Diniz em primeiro, Cecília Coutinho Ferreira em segundo, e Roberta David em terceiro.

Já nos 10km geral masculino a sequência foi Carlos André Nascimento, Edilson de Brito Silva e Paulo Carvalho da Silva na primeira, segunda e terceira colocação respectivamente.

Na categoria 5km PCD não cadeirante feminino, a terceira colocada foi Jose Benício Alves; a segunda, Camila da Costa Raposo, e a primeira, Aline Tatiane da Silva Pessoa.

Por fim, na categoria 5km PCD não cadeirante masculino, os três primeiros colocados foram Francisco Henrique em primeiro; Josenildo Lucindo em segundo, e Thales Bruno Ferreira na terceira colocação.

A Corrida Noturna do Consumidor encerra as várias atividades que a Secretaria preparou para comemorar o Dia Mundial do Consumidor. As ações começaram com o Mutirão de Negociação de Dívidas Bancárias no dia 10 (com o primeiro dia exclusivo para as mulheres e encerramento no dia 15 com várias ações na Lagoa), a distribuição da Cartilha da Mulher e da Cartilha Digital.