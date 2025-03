Semob orienta que pessoas com síndrome de Down têm direito a vagas exclusivas de estacionamento

Neste 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) reitera o compromisso da administração municipal com a inclusão e a visibilidade social das pessoas com síndrome de Down. Para assegurar o acesso ao estacionamento exclusivo, tanto nas ruas quanto em locais restritos, como em shoppings e supermercados, a Semob-JP emite a credencial para utilizar as vagas destinadas a este público especial.

O superintendente de Mobilidade Urbana de João Pessoa, Marcílio do HBE, destacou a importância do Dia Internacional da Síndrome de Down. “É uma data importante para celebrarmos a vida dessas pessoas tão especiais e destacar o trabalho da Semob-JP e da Prefeitura da Capital, no sentido de conscientizar a população para o respeito aos direitos dessas pessoas. Também reiteramos que procurem o nosso atendimento eletrônico ou presencial, para solicitar a sua credencial e fazer valer o seu direito”, ressaltou Marcílio do HBE.

Como pedir – O requerente deve preencher o formulário disponível no endereço eletrônico: portal.semobjp.pb.gov.br, anexar foto, documento oficial com foto e comprovante de residência de João Pessoa, expedido com até 90 dias. Além destes documentos, as pessoas com síndrome de Down também precisam apresentar um laudo médico, que será encaminhado para a análise médica por profissional da Semob-JP.

João Pessoa na Palma da Mão – Outra forma de solicitar a credencial é por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ realizando o pedido e anexando os documentos necessários para a emissão, de uma maneira simples e eficiente. Baixe o aplicativo que está disponível para os sistemas operacionais Android e IOS.

Presencial – Caso prefira o atendimento presencial, o requerente deve comparecer à sede da Semob-JP, no bairro do Cristo Redentor, das 8h às 14h, ou Casas da Cidadania, na Av. Primeiro de Maio, 146, em Jaguaribe, e no Manaíra Shopping, em Manaíra, das 8h às 17h, portando todos os documentos necessários para a análise e expedição da credencial.