Cícero Lucena celebra união do Executivo, Legislativo e Judiciário durante inauguração da 1ª ‘Sala Lilás’ do Brasil

O prefeito Cícero Lucena celebrou a união de forças – Governo Federal, Congresso Nacional, com apoio do Governo do Estado e Prefeitura de João Pessoa – em defesa da mulher vítima de violência, materializada no programa ‘Antes que Aconteça’, idealizado pela senadora Daniella Ribeiro. Essa iniciativa visa oferecer um atendimento especializado às mulheres em ambientes como as chamadas Salas Lilás, sendo a primeira delas inaugurada nesta sexta-feira (21), no Instituto de Polícia Científica (IPC), no bairro do Cristo, em solenidade que trouxe até a Capital paraibana o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e que contou com presença do governador João Azevêdo e diversas autoridades.

Depois de João Pessoa, outras 52 Salas Lilás serão abertas em toda a Paraíba, formando uma rede de proteção que ainda contará com uma série de cuidados com as mulheres em situação de violência, seja doméstica ou de qualquer natureza. Durante seu discurso, Cícero Lucena fez um chamamento para que todos façam sua parte, elogiou a iniciativa da senadora Daniella Ribeiro, ressaltando que o programa encoraja as mulheres a denunciar casos de violência.

“Com todas as forças de segurança do nosso Estado, que age no sentido de que cada vez mais possa proteger as mulheres, podemos ter esperança e confiança no futuro melhor. Então, eu acho que aqui é mais um momento de alerta, de chamamento para que cada um faça sua parte, principalmente através da educação, levar consciência dessa e das futuras gerações”, afirmou o prefeito.

O programa ‘Antes Que Aconteça’ também incorpora outras iniciativas de grande relevância, como a capacitação e defesa pessoal para mulheres, incentivo ao empreendedorismo feminino, prevenção da violência de gênero, uso de tecnologias e sistemas de monitoramento, além da formação de grupos reflexivos e fortalecimento de lideranças comunitárias femininas. A senadora Daniella Ribeiro agradeceu o engajamento dos poderes, enalteceu o pioneirismo da Paraíba e de João Pessoa, projetando mais iniciativas dentro do programa.

“Pioneiro da Paraíba para o País, o ‘Antes que Aconteça’, nós temos desde a prevenção até a questão do empreendedorismo feminino, da liberdade da mulher. Mas esta sala, no caso, é uma das ações do programa de diversas ações que vão acontecer durante todo esse percurso da execução dos recursos. Alegria de anunciar 52 salas só na Paraíba, por isso eu quero agradecer a todos os envolvidos. Nosso prefeito Cícero Lucena, por exemplo, no pré-carnaval já assinou a nossa parceria, divulgou, esteve presente, já estamos juntos na Capital, em João Pessoa”, agradeceu.

Programa interfederativo – O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, destacou o envolvimento dos poderes da República e também detalhou que as Salas Lilás vão dar um acolhimento amplo, multidisciplinar, para a mulher que sofra alguma violência, que se sinta ameaçada, tenha a sua disposição delegados de polícia, assistentes sociais, psicólogos e vários outros profissionais para ajudar não só a mulher que está naquele momento numa situação de risco, mas também as crianças que eventualmente a acompanhem.

“Iniciativa que faz com que a mulher se sinta protegida e efetivamente protegida antes que o mal lhe aconteça. E essas salas, dentro desse contexto do programa mais amplo como disse a senadora Daniela, é uma sala que vai dar um acolhimento amplo, multidisciplinar. Então, é um programa importante e insisto nesse aspecto, porque envolve os três poderes da República – Executivo, Legislativo e Judiciário-, é um problema interfederativo, ou seja, uma integração horizontal e uma integração vertical, que compreende os estados de trabalho”, afirmou.

O governador João Azevêdo informou que 20 salas das 52 que funcionarão na Paraíba já estão sendo preparadas para fortalecer a rede de proteção do programa. “O ‘Antes que Aconteça’ vem nessa direção. É claro que o Estado tem que também oferecer as delegacias das mulheres, as salas pra receber, como nós estamos implantando 20 salas de acolhimento de mulheres ao longo de todo o território paraibano. Mas é importante entender que a mulher se sente muitas vezes intimidada, fragilizada de procurar uma unidade da polícia de imediato. E esse programa vem nessa direção, pra dar esse suporte anterior. Por isso que o nome é extremamente bem pensado, que é o antes que aconteça”, destacou.

Lugar de acolhida – Raquel Azevedo, diretora do Instituto de Polícia Científica (IPC), disse que o espaço da Sala Lilás foi pensado para facilitar o acesso aos exames periciais de forma acolhedora. “Aqui, no Instituto, nós podemos materializar esse dano, essa violência. Então, quando a mulher sofre a violência, muitas vezes elas querem encerrar logo esse processo, voltarem para as suas casas. E esse espaço é uma tentativa de que, nesse momento de tanta vulnerabilidade, elas possam sentir um pouco desse acolhimento da casa e, com isso, nós não perdemos essa prova material”, detalhou.

Relato – A atriz Luiza Brunet abraçou a causa para se tornar ativista em defesa das mulheres vítimas de violência. Ela também esteve presente na solenidade da abertura da Sala Lilás em João Pessoa e acredita que o programa ‘Antes que Aconteça’ pode evitar situações que ela vivenciou, quando criança e na vida adulta.

“Eu fico muito feliz de saber que uma política pública tão importante como a Sala Lilás, que é um momento em que a mulher está muito fragilizada, ela tem que denunciar o seu marido, o homem que ela se apaixonou, que ela amou, que ela construiu família e filhos, ela tem que trazer esse homem pra ser julgado, pra passar por um processo doloroso para os dois. Mas ela precisa ter muita coragem. Eu me lembro que em 2016, quando eu sofri violência doméstica, eu fiquei muito assustada porque eu nunca tinha entrado na delegacia de mulheres, embora eu assisti muito meu pai agredindo a minha mãe”, desabafou.