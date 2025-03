Caravana do Cuidar realiza 268 atendimentos no bairro de Gramame

Os moradores do bairro de Gramame, da região do Parque do Sol, foram beneficiados, nesta sexta-feira (21), pelos serviços itinerantes levados pela Caravana do Cuidar. A iniciativa é da Prefeitura Municipal de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), e leva serviços de assistência social, saúde, empregabilidade e direito do consumidor para todos os bairros de capital.

“Estou aqui trazendo uma mensagem do nosso prefeito Cícero Lucena, da nossa primeira-dama Lauremília Lucena, e do vice-prefeito Léo Bezerra, que é fazer justamente isso, trazer os nossos serviços para mais perto da população”, destacou o secretário de Direitos Humanos e Cidadania, Diego Tavares.

Esta edição da Caravana foi fruto de uma solicitação do presidente da Associação dos Moradores do Parque do Sol, Isaias de Andrade, e reforça a parceria entre moradores e gestão. “Eu já moro aqui há mais de 15 anos, e fundei essa associação justamente para trazer melhorias para o nosso bairro. Foi através da conversa com os nossos moradores que, entendendo as demandas que eles traziam, fizemos a solicitação para a Caravana do Cuidar vir até aqui. E é diferente quando o serviço vem no nosso bairro, os moradores se sentem mais acolhidos”, relatou.

Atendimentos – Dos 268 atendimentos registrados, foram 40 do CadÚnico; 10 do Procon-JP; 15 atendimentos da Junta Militar; 25 cadastros no Castramóvel; 50 emissões do cartão SUS; 15 testes rápidos de glicemia e 15 testes rápidos de ISTs; 25 atendimentos médicos; 20 aplicações de vacinas; 30 aferições de pressão arterial; 13 atendimentos odontológicos e 10 cadastros no Programa Eu Posso.

A equipe de gerenciamento do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ esteve no local orientando os moradores sobre a ferramenta e auxiliando alguns a baixar o aplicativo. “Eu achei rápido e já aproveitei para pedir ajuda deles, porque saio daqui já sabendo mexer em tudo e achar o que preciso”, comentou a moradora Danielle Ferreira.

Solicitações – Além do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ facilitar o acesso a diversos serviços da Prefeitura de João Pessoa, as solicitações para Caravana do Cuidar também podem ser feitas de forma prática e rápida na plataforma. Basta procurar pelo serviço e preencher o formulário, informando a localização e destacando os serviços de que mais precisa.