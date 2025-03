Paraíba tem boxe de qualidade

Comediante, ator, músico e agora lutador de boxe. É que Lucas Veloso, conhecido pela veia artística,vai se aventurar no mundo da luta. Ele será um dos participantes do Fight Music Show, um evento de boxe que acontece no mês de maio, em São Paulo. O adversário do campinense será o cantor paulista MC Livinho.

Lucas Veloso agora vai se aventurar no boxe. (Foto: Marques Alysson)

A história de Lucas na luta não é uma novidade. Aos 15 anos, o ator teve um problema de saúde que podia ser tratado com exercícios físicos; assim, se matriculou em alguns esportes, entre eles o boxe. Além disso, a paixão pela modalidade aflorou por incentivo do pai Shaolin, com quem acompanhava as lutas de Popó Freitas e assistia aos filmes de Rocky Balboa.

+ Ator Lucas Veloso e cantor MC Livinho vão se enfrentar na 6ª edição do Fight Music Show

Aos 28 anos, Lucas Veloso decidiu participar do Fight Music Show, evento que une entretenimento e boxe. A organização foi criada em 2022 e ficou bastante conhecida após organizar uma luta entre o pugilista Popó e o humorista Whindersson Nunes, que, apesar do amplo domínio do tetracampeão mundial, terminou em empate. O paraibano explicou como surgiu a oportunidade de participar do evento e mostrar todo o seu talento no ringue.

“Eu conheci o evento pelo Whindersson, que é meu amigo, e, em seguida, comecei a seguir o Mamá Brito, o dono do evento, admiro ele como empresário e vendedor. Um dia mandei uma mensagem para ele perguntando se eu poderia participar de uma edição do evento. Ele foi muito atencioso, me explicou como tudo funcionava e daí ficou de olho nos possíveis oponentes para mim”, explicou Lucas.

Paraibano vai enfrentar MC Livinho no Fight Music Show. (Foto: Marques Alysson)

O adversário de Lucas Veloso será o cantor MC Livinho, que já participou do evento duas vezes. No FMS 5, o compositor enfrentou Fê Alves e deu um show contra o digital influencer, nocauteando o adversário para fora do ringue. A estreia do paulista aconteceu na 3ª edição do Fight Music Show, quando ele venceu o dançarino Dynho Alves. Apesar do bom retrospecto, Lucas minimizou o desempenho do seu rival e destacou a força da Paraíba.

“Eu não o conheço pessoalmente, é um grande músico, mas no mundo do boxe, ele nunca subiu no ringue com ninguém que realmente fosse do boxe. Apenas dois adversários, ambos que estavam literalmente fugindo da luta. Aliás, aquilo nem pode ser chamado de luta, foi fácil demais. Quando Mamá me disse que os pesos batiam, eu decidi desafiar o Livinho e mostrar para todo o país que a Paraíba tem boxe de qualidade, e a mão de quem come cuscuz a vida toda é bem pesada”, afirmou o paraibano.

Sexta edição do Fight Music Show acontece dia 17 de maio, em São Paulo. (Foto: Marques Alysson)

O Fight Music Show se tornou um dos principais eventos de luta do Brasil e ajudou o boxe a voltar a ter relevância no país, principalmente quando se trata de visibilidade. Segundo Lucas, o principal objetivo com sua participação é trazer o cinturão para a Paraíba, incentivar mais pessoas a praticarem o esporte e estimular as empresas para que patrocinem a modalidade, contribuindo para a formação e o desempenho de novos atletas profissionais.

