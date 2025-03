Altos x Moto Club, Assistir ao vivo Copa do Nordeste 2025, HOJE (20/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

A Copa do Nordeste de 2025 já começou aqui no SITE. A partida de hoje Altos x Moto Club é válida pela COPA DO NORDESTE e acontece HOJE 21h30 hs, horário de Brasília. O Mandante da partida é o Altos que busca o triunfo em seus domínios. A agenda com a transmissão completa e ficha da partida pode ser vista agora.

Por fortalezasempre.com.br

Altos x Moto Club: Escalações, Onde Assistir e Detalhes da Partida

Altos e Moto Club entram em campo nesta quinta-feira (20) para um confronto decisivo pela sexta rodada da Copa do Nordeste 2025. A partida será realizada no Estádio Albertão, em Teresina, e terá início às 19h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo Premiere.

Momento das Equipes

Altos

O Altos chega para este duelo após a eliminação nas semifinais do Campeonato Piauiense. Apesar da vitória no tempo normal contra o Fluminense-PI, o Jacaré acabou sendo derrotado nos pênaltis e se despediu do estadual. Na Copa do Nordeste, o time comandado por Jerson Testoni soma apenas uma vitória em cinco partidas, além de dois empates e duas derrotas, ocupando a 5ª colocação no Grupo A.

Uma das novidades para esta partida será o retorno do zagueiro Albert, que ficou de fora na última rodada. Além disso, o meia Esquerdinha fará sua reestreia pelo clube. Por outro lado, o técnico não poderá contar com o volante Marcos Antônio, que deixou a equipe após a eliminação no estadual.

Provável escalação do Altos:

Careca; Negueba, Albert, Joécio e Jefferson; Leozidio, Jhonatan e Dieguinho (Reinaldo); Esquerdinha (Wesley Pratti), Lucas Reis e Felipe Sales.

Moto Club

O Moto Club tem uma campanha similar ao Altos na Copa do Nordeste, com uma vitória, dois empates e duas derrotas. A equipe maranhense, no entanto, tem o pior saldo de gols do grupo e vem buscando uma recuperação. Recentemente, o time venceu o Pinheiro pela fase classificatória do Campeonato Maranhense.

Para este jogo, o técnico Zé Augusto terá desfalques importantes, como o volante Felipe Dias (suspenso) e o zagueiro Vitor Carvalho (lesionado). Em contrapartida, contará com os retornos do lateral Wesley e do atacante Rick Sena.

Provável escalação do Moto Club:

Allan; Thiago, Ball, Yan, Cristian, Maurício e Gustavo (Wadson); Pedro Dias, Lucas Gomes e Hadrian; Vitinho, Luís Gustavo e Jean.

Arbitragem

Árbitro: Tarcísio Flores da Silva

Tarcísio Flores da Silva Assistente 1: George Ítalo Antas Nogueira

George Ítalo Antas Nogueira Assistente 2: João Henrique Queiroz da Silva

João Henrique Queiroz da Silva Quarto árbitro: Fábio Gomes de Sousa

Onde Assistir

O duelo entre Altos e Moto Club será transmitido ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Ingressos

Os ingressos para a partida podem ser adquiridos nas bilheterias do Estádio Albertão e em pontos de venda autorizados. A expectativa é de um bom público, já que ambas as equipes ainda sonham com a classificação na Copa do Nordeste.

Expectativa para o Jogo

Com campanhas similares, Altos e Moto Club prometem um confronto equilibrado. O fator casa pode ser um diferencial para o Jacaré, que busca encerrar a fase de grupos com uma reação positiva. Já o Papão do Norte precisa ajustar sua defesa para evitar mais tropeços.

Quem levará a melhor neste duelo nordestino?

ONDE ASSISTIR A COPA DO NORDESTE 2025?

A Copa do Nordeste 2025 terá ampla cobertura de transmissão para que os fãs acompanhem todos os confrontos. Os jogos serão exibidos na TV aberta pelo SBT, garantindo acesso gratuito aos torcedores. Na TV fechada, a ESPN será responsável pela exibição das partidas, enquanto o canal por assinatura Premiere também transmitirá os jogos da competição por pay-per-view. Além disso, a Copa do Nordeste contará com transmissões ao vivo em plataformas digitais, como o Premiere Play, permitindo que os torcedores assistam aos jogos diretamente de seus dispositivos móveis e computadores. Com essas opções, os fãs têm diversas maneiras de se conectar com o torneio e acompanhar a disputa pelo título regional.