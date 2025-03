Sedest apresenta calendário de cursos gratuitos para artesãos durante evento no Museu do Artesanato

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), apresentou, nesta quarta-feira (19), o calendário do ciclo de capacitações 2025 do Laboratório de Inovação e Design para o Artesanato Competitivo (Labin). Serão oferecidos onze cursos ao longo do ano, com até 50 vagas, cada. A programação foi divulgada na abertura da exposição “É o Bicho”, realizada no Museu do Artesanato Paraibano.

As oficinas começam em abril e vão até novembro. As inscrições podem ser realizadas no site da prefeitura a cada mês, de acordo com a programação dos cursos. “Esse programa de capacitação visa dar ao artesão o suporte de outras áreas importantes que ele precisa desenvolver no seu ofício. A parte técnica, o saber fazer ele sabe, mas é preciso que ele tenha uma estrutura que lhe ofereça condições de desenvolver a sua atividade, principalmente para que se torne auto-sustentável que gere renda e que possa fazer com que se desenvolva cada vez mais e se torne até um MEI”, acrescentou Marianne Góes, diretora do programa ‘Eu Posso Criar’, da Sedest, e coordenadora do Labin.

O calendário do ciclo de capacitações pode ser conferido no link.

Exposição – O Dia Nacional do Artesão e também de São José, Padroeiro do Artesão, comemorado em 19 de março, foi celebrado com ações do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de João Pessoa. Uma delas é a exposição “É o Bicho”, que fica aberta até julho no Museu do Artesanato Paraibano. A visitação pode ser feita de terça-feira a domingo, das 9h às 17 horas, com a última entrada às 16h30. A entrada é gratuita.

“Nós convidamos a população de João Pessoa e os turistas a prestigiar nossos artistas e se apropriar dessa riqueza que nós temos, que é a cultura e o artesanato paraibano”, afirmou o diretor do espaço, Fábio Bôca.

A parceria entre a Prefeitura de João Pessoa e o Governo do Estado para fortalecer o artesanato paraibano e a comemoração do Dia Nacional do Artesão foi comemorado pelos artistas do segmento que compareceram ao evento. Jô do Osso, especialista em confecções de peças como anéis, pulseiras e outros tipos com osso de boi, comemora a data lembrando que ela é bastante significativa para a classe. “Antigamente ninguém sabia o que era um artesão. Hoje em dia a gente já tem uma imensidão de artesãos assistidos por programas, temos eventos voltados para nós, como a Semana do Artesão. A parceria entre a Prefeitura de João Pessoa e o Governo do Estado tem tornado a Paraíba super conhecida pelo artesanato. Portanto, hoje, é dia de celebrar esses incentivos”, disse.

O artesão Jonas Nogueira, que trabalha com peças em cerâmica, também comemorou as ações conjuntas dos governos. “É um dia importante, hoje a gente faz memória a São José, que é o padroeiro do artesão. Além de um dia de comemoração é também um dia de luta pelos nossos direitos. Celebramos também a junção dos dois governos, Municipal e Estadual, na realização de ações de valorização do artesanato paraibano. É uma parceria muito importante porque a gente sempre foi marcado por essas guerras políticas. Então, essa união é bastante louvável, principalmente porque ampliou a oferta de cursos do Labin”, enfatizou.