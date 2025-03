Hospital Regional de Patos promove palestra sobre prevenção do câncer de colo de útero — Governo da Paraíba

“A principal forma de prevenir o câncer de colo do útero é através do exame preventivo Papanicolau, que permite a coleta de células do colo do útero e que mostram se há alguma infecção ou variação nesses tecidos. O exame é simples e dura poucos minutos”. Essa afirmativa abriu a palestra da médica Ilzinalda Ideão sobre ‘Prevenção de câncer de colo de útero’ durante uma ação do Março Lilás, promovida pelo Complexo Hospitalar Regional Deputado Janduhy Carneiro, em Patos, na recepção do Hospital do Bem, na tarde desta terça-feira (18). A médica falou ainda de tratamentos, exames, cuidados e formas de prevenir e a importância de identificar a doença em sua fase inicial.

A aposentada Sulene Dantas da Silva, 60 anos, da cidade de Sousa, que faz tratamento de câncer de mama no Hospital do Bem desde 2022 e, após realizar cirurgia e quimioterapia na unidade, atualmente segue sendo acompanhada, com exames periódicos e consultas, foi uma das pessoas que presenciou a ação e elogiou a iniciativa do hospital. “O conhecimento também salva e quanto mais a gente souber como evitar uma doença, melhor será. Eu assisti a palestra e tirei algumas dúvidas. Foi muito bom”, afirmou Sulene que estava no hospital para consulta e exame de ultrassonografia de controle. Ela disse que sua mãe foi diagnosticada com câncer de colo de útero há alguns anos, mas fez tratamento e se curou e que por causa deste histórico familiar, há 20 anos, ela foi orientada a fazer uma histerectomia. “Tirei meu útero aos 40 anos e não me arrependo. Foi por causa do conhecimento dos riscos que fiz isso”, afirma ela.

A técnica de enfermagem Luzia Leite de Sousa, que acompanhava seu pai, o Sr. Antônio Leite, na segunda sessão de quimioterapia no Hospital do Bem, por causa de um tratamento de câncer de estômago e esôfago, também elogiou a ação do Março Lilás. “É muito bom ter acesso à informação. Seria bom que o hospital mantivesse uma agenda de palestras para orientar as pessoas que muitas vezes não se cuidam por descuido ou falta de informação mesmo e a gente sabe que prevenção é superimportante”, disse ela. Pai e filha moram em Piancó e se deslocam para Patos a cada 14 dias para as sessões de quimioterapia.

E a programação do ‘Março Lilás’ no hospital de Patos que já teve musicoterapia, panfletagem educativa para pacientes e acompanhantes, com apoio de integrantes do Projeto de Extensão Menina Mulher da Unifip e a palestra desta terça-feira com a ginecologista Ilzinalda Ideão, será encerrada no próximo dia 27, às 9h, com um momento ecumênico com o pastor Francinaldo Soares, seguido de coffee break ao som da música de Jailson Guimarães. Todas as ações são realizadas na recepção do Hospital do Bem.