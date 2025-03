Franca x Bauru ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (18/03)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Franca x Bauru hoje, HOJE (18) as 20 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Sesi Franca Basquete x Bauru Basket: Confronto Imperdível no NBB

O aguardado jogo entre Sesi Franca Basquete e Bauru Basket ocorrerá no dia 18 de março de 2025, às 19:00 (horário de Brasília), no Ginásio Pedrocão, em Franca. Essa partida é válida pela 23ª rodada do Campeonato NBB e promete ser um grande espetáculo para os fãs do basquete brasileiro.

O Sesi Franca Basquete chega a esse confronto embalado por uma série de vitórias, incluindo os recentes triunfos na Champions League Americas, nos dias 12 e 13 de março, contra o Quimsa Santiago del Estero. A equipe tem mostrado um excelente desempenho, com destaque para sua consistência em jogos internacionais e sua sólida campanha no NBB.

Do outro lado, o Bauru Basket também vive boa fase. A equipe conquistou importantes vitórias no campeonato nacional, incluindo um grande resultado contra o Fortaleza Basquete Cearense em 11 de março de 2025. Com um elenco talentoso e estratégias bem definidas, o Bauru promete lutar pelo triunfo em Franca.

Os confrontos entre Sesi Franca e Bauru Basket sempre foram equilibrados, com a última vitória do Bauru ocorrendo no dia 31 de outubro de 2024, quando venceram por 76 a 70. Com esse histórico, a expectativa é de um jogo muito disputado e com grandes momentos de basquete.

Para os fãs que desejam acompanhar o jogo ao vivo, a transmissão estará disponível em canais como ESPN Brasil e SporTV, além de plataformas de streaming esportivo. Contudo, é sempre importante confirmar os horários e a programação mais próxima à data do jogo, garantindo que você não perca nenhum lance dessa grande partida do NBB.

📆 Sábado – 15/03/2025

🕔 17h00 – Caxias do Sul Basquete x Paulistano/CORPe

📺 Transmissão: Tempo real no site da LNB

🕔 17h10 – Corinthians x Desk Manager Mogi Basquete

📺 Transmissão: YouTube, TV Cultura, NBB BasquetPass

🕖 19h00 – Ceisc/União Corinthians x São Paulo

📺 Transmissão: UOL, NBB BasquetPass, Facebook Live

📆 Segunda-feira – 17/03/2025

🕚 11h00 – CAIXA/Brasília Basquete x Botafogo

📺 Transmissão: UOL, NBB BasquetPass, Facebook Live

🕢 19h30 – Ceisc/União Corinthians x Paulistano/CORPe

📺 Transmissão: Tempo real no site da LNB

🕢 19h30 – Pinheiros x São José Basketball

📺 Transmissão: UOL, NBB BasquetPass, Facebook Live

📆 Terça-feira – 18/03/2025

🕗 20h00 – Franca x Bauru Basket (Clássico Paulista)

📺 Transmissão: ESPN, NBB BasquetPass

📆 Quarta-feira – 19/03/2025

🕖 19h00 – Minas Tênis Clube x Flamengo

📺 Transmissão: SporTV, NBB BasquetPass, FlaTV+

📆 Terça-feira – 26/03/2025

🕖 19h00 – Minas Tênis Clube x Caxias do Sul Basquete

📺 Transmissão: A confirmar

Fique ligado nos jogos e acompanhe as emoções do NBB CAIXA 2024/25 nas principais plataformas de transmissão!