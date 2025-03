SECRETÁRIA JULIANA DANTAS E COORDENADORAS PARTICIPAM DE EVENTO DE FORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO PELO CECAT

A secretária municipal de Educação e Cultura do município de São José do Seridó-RN, professora Juliana Andrea Dantas, participou na quinta-feira (13), no IFRN/Caicó, do evento Formação sobre Transporte Escolar, realizado pelo CECATE Nordeste.

Centro Colaborador de Apoio ao Transporte Escolar da Região Nordeste forma colaboradores do transporte escolar.

Participaram do evento, a secretária municipal de Educação e Cultura, Juliana Dantas, a coordenadora dos transportes escolares, Sônia Meira e a representante do FUNDEB e coordenadora pedagógica da SEMEC, Ana Lygia.





A secretária de Educação de São José do Seridó ressaltou a importância do zelo com as regras do transporte escolar e informou que o município se destaca no cumprimento das normas do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).





“Zelar pelas regras que regem o transporte escolar é algo muito presente na nossa gestão. Muitas das vezes somos interpretados de maneira equivocada por estarmos cumprindo os preceitos da lei. Contudo, o município de São José do Seridó/RN vem se destacando no cumprimento das normas impostas pelo FNDE. Sabemos que temos muito a avançar, porém, estamos no caminho certo, lutando sempre pela melhoria e pela ampliação na qualidade do serviço ofertado”, disse Juliana.