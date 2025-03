Paraíba amplia acesso dos estudantes ao mercado de trabalho com lançamento do Primeira Chance 2025 — Governo da Paraíba

A Secretaria de Estado da Educação da Paraíba (SEE-PB) realizou, nesta sexta-feira (14), a cerimônia de lançamento do Programa Primeira Chance 2025, na Escola Técnica Estadual de Artes, em João Pessoa. O evento reuniu gestores da educação, representantes de empresas concedentes e estudantes da rede estadual. A principal novidade desta edição é a ampliação do acesso: todos os alunos da 3ª série das Escolas Técnicas terão direito a uma bolsa de estágio, sem custos para as empresas parceiras, garantindo que mais jovens tenham a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho ainda na fase escolar.

Criado em 2019, o Primeira Chance busca inserir estudantes da rede estadual no mercado de trabalho por meio de estágios supervisionados e mentorias. Desde sua criação, o programa tem apresentado um crescimento significativo. Na edição inicial, foram ofertadas 111 vagas; já em 2023, esse número saltou para 727 estagiários. Em 2024, o alcance foi ampliado para todas as Escolas Técnicas Estaduais, beneficiando 8.677 estudantes. Para a edição de 2025, a meta é contemplar 100% dos alunos do terceiro ano matriculados em cursos técnicos, totalizando um investimento de R$ 26 milhões para viabilizar a iniciativa.

Durante a cerimônia, o secretário de Estado da Educação, Wilson Filho, ressaltou o compromisso do governo estadual com a educação profissional e a empregabilidade dos jovens. Ele destacou que o programa tem sido aprimorado continuamente para atender a um número cada vez maior de estudantes, combatendo um dos maiores desafios da inserção profissional: a exigência de experiência prévia. “O Estado paga a bolsa, o aluno só tem a obrigação de aprender e a empresa, de ensinar. A despesa é do Estado, não da empresa. Isso só fortalece a qualificação dos nossos estudantes”, afirmou o secretário, enfatizando o modelo inovador da iniciativa.

Os estágios terão duração de seis meses e contarão com uma bolsa mensal de R$ 500, além de auxílio-transporte e alimentação, benefícios totalmente cobertos pelo governo estadual. O incentivo à adesão de empresas concedentes tem sido fundamental para o sucesso do programa. Em 2024, 1.381 empresas estavam credenciadas como parceiras, número que deve crescer ainda mais com a ampliação prevista para a nova edição.

A solenidade contou também com a participação de ex-estagiários do programa, que compartilharam suas experiências e destacaram como o Primeira Chance contribuiu para sua formação profissional. Thayanna Hermogens, ex-estudante do curso técnico de Administração da ECIT Cuité, que participou da edição de 2024, ressaltou que a vivência no estágio foi essencial para seu crescimento e para abrir portas no mercado de trabalho. “Eu nunca tinha tido uma experiência profissional antes, e esse estágio foi uma oportunidade incrível. Aprendi muito e, graças a essa vivência, consegui meu primeiro emprego”, afirmou Thayanna.

Além dos ex-estagiários, os estudantes que aguardam a nova edição do programa demonstraram grande expectativa. Francisca Marta do 3º ano de Design de Calçados da ECIT Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque, em Patos, comemorou a ampliação do Primeira Chance e destacou a importância da iniciativa para o seu futuro. “Eu vejo essa oportunidade como um passo muito importante para nós, estudantes. Muitas vezes, enfrentamos dificuldades para entrar no mercado de trabalho por falta de experiência. Com o Primeira Chance, nós já saímos da escola com vivência profissional e isso faz toda a diferença”, afirmou Francisca.

A coordenadora de comunicação da SEE-PB, Kammyla Lopes, representante das concedentes, ressaltou o impacto positivo do programa tanto para os estudantes quanto para o setor produtivo. “A parceria com o Primeira Chance nos permite capacitar novos talentos e contribuir com a formação profissional desses jovens. Nós, enquanto concedentes, temos um papel fundamental nesse processo, proporcionando um ambiente de aprendizado real para que eles possam desenvolver suas habilidades e iniciar suas carreiras com mais segurança”, destacou.

Kammyla também compartilhou a experiência do setor da Assessoria de Comunicação ao receber a estagiária Fabrícia Gabrielly Souza, do curso técnico de Designer Gráfico, da ETE de Artes, que idealizou e desenhou as ilustrações dos kits escolares que foram entregues por toda a Paraíba. “Nós tivemos a oportunidade de contar com a Fabrícia para uma missão muito importante. Ela é uma estudante dedicada e muito empenhada. Foi incrível ver seu desenvolvimento ao longo dos meses. Ela chegou tímida e saiu muito mais confiante, dominando diversas habilidades que vão ser essenciais para sua trajetória profissional”, contou.

Além das falas institucionais, o evento trouxe ainda uma apresentação detalhada do programa pelo coordenador Cláudio Gomes da Silva. Ele explicou que o período de inscrições para os estágios terá início em abril de 2025 e que o processo seletivo será descentralizado, envolvendo diretamente as escolas e as empresas na escolha dos candidatos. A ideia é garantir uma melhor adequação entre as vagas disponíveis e o perfil dos estudantes.

O gerente executivo de Educação das Escolas Cidadãs Técnicas (GEECT), Túlio Carlos, também enfatizou a relevância do Primeira Chance na formação dos estudantes e na construção de uma trajetória profissional sólida. “O Primeira Chance não apenas insere os alunos no mercado de trabalho, mas também oferece a eles uma experiência transformadora. Eles saem mais preparados, com novas habilidades e uma visão muito mais clara sobre suas carreiras. Com a expansão para as 154 escolas, a Paraíba se consolida como referência nacional na oferta de estágios para estudantes da educação profissional”, afirmou Túlio.

Cronograma – O Primeira Chance 2025 foi estruturado para garantir que todos os alunos tenham tempo hábil para realizar suas inscrições e se preparar para os estágios. O período de inscrições está previsto para ocorrer entre 17 de março e 18 de maio. Nesse intervalo, também será realizado o II Workshop para Instituições de Ensino, famílias e concedentes. Paralelamente, as empresas interessadas em receber estagiários poderão se inscrever no sistema do programa de 31 de março a 18 de maio. Já os estágios devem ter início em 28 de julho e seguirão até 12 de dezembro.