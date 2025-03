GESTÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ INICIA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE RESERVATÓRIOS NA ZONA RURAL

A Prefeitura de São José do Seridó deu início, em janeiro de 2025, a uma série de ações voltadas ao homem do campo, com o objetivo de garantir maior segurança hídrica para a população da zona rural.





Em parceria com as Secretarias de Obras Públicas, Infraestrutura e Trânsito (SEMOPIT) e de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos (SEMAPE), a gestão municipal já está promovendo melhorias em reservatórios de pequeno porte nas comunidades rurais. Entre as áreas beneficiadas, a comunidade Viração já recebe serviços de recuperação, reforma e restauração de açudes.





“A gestão municipal, por meio da parceria entre a SEMOPIT e a SEMAPE, tem atuado constantemente para atender as demandas do homem do campo, com ações que remontam a janeiro de 2021”, destacou o secretário de Obras Públicas, Kleber Costa. Ele também ressaltou o comprometimento do prefeito Jackson Dantas, do vice-prefeito Ricardo Medeiros e da atual equipe liderada por José Ivon Dantas (Duduca) com as comunidades rurais.





Além da comunidade Viração, outras localidades, como Cajazeiras, também serão contempladas com as intervenções, reforçando o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento e bem-estar das áreas rurais.