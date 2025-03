Cagepa entrega nova adutora de Diamante e Boa Ventura — Governo da Paraíba

Mais de 14 mil paraibanos dos municípios de Diamante e Boa Ventura agora poderão ter água de qualidade e com continuidade. A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) realizou, com sucesso, nesta sexta-feira (14) os últimos testes da nova adutora Diamante/Boa Ventura, que agora entra em funcionamento para abastecer a região.

Foram investidos mais de R$ 6,7 milhões no sistema, que conta com uma extensão de 2,1 quilômetros. Todas as tubulações, que antes eram fabricadas em aço corten, foram substituídas por PVC. O novo material vai conferir maior durabilidade e melhorar significativamente o sistema de distribuição de água. O morador de Diamante José Terto disse que está muito satisfeito com a obra. “Agora estamos felizes. Nada melhor do que a garantia de ter água todo dia em casa. A gente é muito grato ao Governo do Estado por esse benefício para o nosso povo”, disse José.

De acordo com o gerente regional da Cagepa Alto Piranhas, Cleudismar Alexandre, a obra é um marco histórico para as duas cidades. “A nova adutora trará maior efetividade e qualidade na água distribuída para as cidades de Diamante e Boa Ventura. A medida só deixa claro o compromisso do Governo do Estado com a população que agora terá água com abundância e de qualidade. É um marco histórico”, explica.