Bahia, Flamengo, Vasco… veja possíveis adversários do Botafogo-PB na 3ª fase da Copa do Brasil

Depois de eliminar a Portuguesa na primeira fase e o Concórdia na segunda, o Botafogo-PB agora aguarda o sorteio para conhecer seu adversário na 3ª fase da Copa do Brasil de 2025. A partir desta etapa, entram na competição equipes classificadas para a Conmebol Libertadores e outros grandes times, como Corinthians, Flamengo, Palmeiras e Vasco, que podem ser sorteados para enfrentar o Belo.

A classificação do clube paraibano para a 3ª fase do torneio representa um feito que não acontecia há seis anos. A última participação do Botafogo-PB nesta fase foi em 2019, quando enfrentou o Londrina e acabou eliminado após perder por 2 a 0 no Almeidão e empatar em 3 a 3 no Estádio do Café. Agora, o time volta a figurar entre os 32 melhores da competição e aguarda definição do próximo desafio.

Diferentemente de 2019, quando encarou um adversário que também disputava divisões inferiores do futebol brasileiro, o Belo deve ter um confronto mais complicado desta vez. Isso porque, além das equipes da Série A que já entraram na primeira fase, agora também entram clubes que disputam competições internacionais.

No pote 1 do sorteio estão Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco, aumentando a possibilidade de um confronto contra um dos grandes do país.

Além do desafio esportivo, o Botafogo-PB busca seguir avançando para aumentar a premiação recebida. Até o momento, o clube já arrecadou R$ 4.145.250 brutos na competição. Caso avance às oitavas de final, pode garantir mais R$ 3.638.250, o que representaria um reforço significativo para a temporada. O sorteio da 3ª fase ainda não tem data confirmada pela CBF.

