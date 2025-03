Artesanato e Economia Criativa são a chave do acordo entre João Pessoa e Castelo Branco que irá fortalecer laços culturais e econômicos

O Governo do Estado participou de mais um evento importante durante a BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, nesta quinta-feira, dia 13. O governador João Azevêdo, a Secretária do Turismo e Desenvolvimento Econômico – Setde, Rosália Lucas, e a presidente de honra do PAP – Programa do Artesanato Paraibano, Ana Maria Lins, participaram da solenidade de assinatura do convênio de parceria entre as cidades de João Pessoa e Castelo Branco. O acordo visa promover a colaboração em projetos culturais, turísticos e econômicos através do artesanato e da arte popular, com foco na economia criativa, segmentos pelos quais ambas as cidades são reconhecidas internacionalmente por fazerem parte da Rede Mundial de Cidades Criativas da UNESCO.

A cerimônia de assinatura aconteceu durante as atividades da Missão Paraíba-Lisboa, que começou no último dia 10 e segue até sábado, dia 16. Na solenidade, estiveram presentes o presidente da Câmara de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues, a vereadora de Castelo Branco, Patrícia Coelho, e Susana Farinha, chefe da Divisão de Promoção Territorial (Turismo) da cidade portuguesa. A vereadora Patrícia e a secretária Susana estiveram em João Pessoa durante o 39º Salão do Artesanato Paraibano, onde participaram da criação do Conselho Ibero-Americano para o Artesanato e a Arte Popular. O evento, realizado no dia 27 de janeiro, reuniu representantes das cidades que fazem parte da Rede Mundial de Cidades Criativas da Unesco, das Cidades Artesanais do Conselho Mundial de Artesanato, além de instituições nacionais e internacionais, e foi realizado pelo Governo do Estado, através da Setde e PAP, Prefeitura Municipal de João Pessoa e Sebrae – PB.

João Pessoa e Castelo Branco compartilham uma posição de destaque na Rede Mundial de Cidades Criativas da UNESCO (UCCN), ambas reconhecidas pelo segmento de Artesanato e Arte Popular. Com o convênio, as duas cidades passam a compartilhar experiências e projetos que visam fortalecer suas economias criativas, promover o turismo cultural e preservar suas tradições artesanais. A parceria também abre portas para intercâmbios técnicos, feiras conjuntas e iniciativas que valorizem o trabalho dos artesãos e artistas locais.

O Crença – Centro de Referência da Renda Renascença, que foi muito elogiado pelas autoridades portuguesas durante as tratativas do acordo de geminação, foi inaugurado em 2021 pelo governador João Azevedo. Fica localizado em um prédio histórico no Centro de Monteiro, que foi totalmente restaurado e ambientado, e abriga uma loja para as peças de renascença, um laboratório permanente de inovação e design para formação de novas coleções, a sede do Conarenda (Consórcio das Rendeiras do Cariri) e ponto turístico cultural de parada obrigatória para todos os que visitam o Cariri.

A secretária Rosália, responsável pela pasta em que se encontra o PAP, comemorou o acordo de geminação, enfatizando o potencial econômico desta parceria. “Esse acordo é um marco importante para João Pessoa e para nossa Paraíba. Ao unir forças, podemos ampliar o alcance de nossas tradições culturais e criar novas oportunidades de desenvolvimento para nossas comunidades”, destacou.

O presidente da Câmara de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues, ressaltou a importância da colaboração entre cidades que compartilham valores culturais semelhantes. “Fiquei encantado com as iniciativas de João Pessoa, especialmente no uso da tecnologia para melhorar a vida dos cidadãos, capacitá-los e promover segurança e bem-estar. Acredito que temos muito a aprender juntos, e quero envolver também nossos empresários nessa parceria, valorizando a iniciativa privada como motor de desenvolvimento. Este protocolo é o primeiro passo de uma relação virtuosa, baseada na amizade, no respeito às nossas identidades e no que nos une como comunidades de dois países irmãos”, afirmou.

Ana Lins ressalta a iniciativa que reforça o compromisso de ambas as cidades com a preservação e promoção de suas heranças culturais, além de fortalecer os laços entre o Brasil e Portugal. “Com o convênio, damos um passo significativo em direção a um futuro de cooperação e crescimento mútuo, celebrando a riqueza de tradições brasileiras e portuguesas e o potencial de suas economias criativas. O PAP não medirá esforços para que esta parceria seja extremamente frutuosa”, declarou.

A rendeira Marlene declarou sua emoção e alegria em presenciar a assinatura do acordo entre as cidades. “Este intercâmbio é uma porta que se abre para nós artesãos e artesãs. Eu mesma fiquei muito feliz e levarei este momento de emoção para todas as rendeiras do cariri.”