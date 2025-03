Semob-JP dará apoio operacional em corridas de rua neste final de semana

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) elaborou um esquema de trânsito para garantir a segurança viária e organizar o fluxo de veículos durante a 2ª edição da Corrida do Fogo – Etapa João Pessoa e a I Corrida da Associação de Mulheres Acilina Candeia (Amac), neste sábado (15) e na Corrida Australian Gold – Circuito dos Corais, neste domingo (16).

Neste sábado (15), a Semob-JP vai auxiliar a 2ª edição da Corrida do Fogo – Etapa João Pessoa. A concentração inicia às 5h30, com percurso de 5km, e 10km. A largada será na Avenida Cabo Branco com a Rua Alcebíades Silva seguindo até o Busto de Tamandaré e retornando para o mesmo local da chegada. Já na I Corrida da Amac, evento este do calendário da Federação Paraibana de Atletismo, vai ter o início previsto às 6h, com largada e chegada no Largo da Gameleira e percurso da Avenida João Maurício, na Orla de Manaíra, seguindo até o Iate Clube, na Avenida Argemiro de Figueiredo, no Bessa.

Já no domingo (16) a intervenção vai ser na Corrida Australian Gold – Circuito dos Corais com largada prevista às 6h e percurso de 5km e 10 km. Para o trajeto de 5km, a corrida inicia no Busto de Tamandaré, seguindo pela Avenida Almirante de Tamandaré até as proximidades do HCM Hotel, aonde retorna pelo mesmo percurso até a chegada. No roteiro de 10km, a largada será no Busto de Tamandaré, avenidas Almirante de Tamandaré, João Maurício, Argemiro de Figueiredo, aonde retorna próximo ao Hotel Oceana e segue o mesmo percurso até a chegada.

De acordo com o superintendente da Mobilidade, Marcílio do HBE, as equipes de agentes da Semob-JP serão distribuídas para realizar as interdições, monitoramento e disciplinamento do trânsito. “Esses eventos são solicitados com antecedência, por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ ou pelo endereço eletrônico: portal.semobjp.pb.gov.br. Com isso, nossa equipe da Divisão de Fiscalização da Semob-JP faz toda a escala de serviço para que os agentes estejam nos locais garantido a segurança dos participantes na via”, explicou.