SECRETÁRIO E COORDENADOR DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO PARTICIPAM DO I INTERCÂMBIO DO AGRO-SERTÃO 2025

No dia 15 de janeiro de 2025, a Gestão Municipal de São José do Seridó marcou presença no I Intercâmbio do Agro-Sertão. O evento contou com a participação do Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos, José Ivon Dantas, e do coordenador da pasta, Joel Dantas.





O intercâmbio foi o pontapé inicial para o Programa Agro-Sertão, no qual agricultores iniciantes de São José do Seridó tiveram a oportunidade de conhecer práticas de conservação de solo e realizar análises da qualidade da pluma no laboratório da EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). Além disso, participaram de um dia de campo e trocaram experiências com outros agricultores e organizações da Rede Borborema.





O evento aconteceu nas cidades de Remígio e Campina Grande, no estado da Paraíba. O projeto Agro-Sertão é uma iniciativa do Instituto Riachuelo, em parceria com a EMBRAPA Algodão, SEBRAE e as prefeituras municipais. Em São José do Seridó, o projeto conta com o apoio do setor empresarial têxtil.