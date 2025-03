Morre primeira juíza com atuação no Judiciário da Paraíba

Helena Alves

A juíza aposentada Helena Alves de Souza, primeira mulher a assumir a função de magistrada no Judiciário paraibano, faleceu na noite dessa sexta-feira (dia 14), aos 101 anos de idade. Internada no Hospital da Unimed desde a última quarta-feira (12), morreu de causa natural.

O velório está ocorrendo na Casa Mortuária São João Batista.

Ela nasceu em Guarabira, no dia 19 de março de 1923. Cursou Bacharelado em Direito na primeira turma da Faculdade de Direito da Paraíba, entre as 4 mulheres dos 34 alunos que concluíram o curso em 1955.

Aprovada em concurso público do Tribunal de Justiça da Paraíba em 1957, Helena Alves de Souza assumiu a magistratura num ambiente predominantemente masculino.

Foi também a primeira juíza eleitoral, lotada inicialmente na comarca de Pilões, depois removida para Cabedelo, onde atuou durante o maior tempo em que exerceu a profissão.

Seu trabalho como juíza na comarca de Cabedelo foi bruscamente interrompido em fevereiro de 1969, quando foi afastada de suas funções e aposentada compulsoriamente pelo AI-5 – juntamente com outros 9 magistrados paraibanos.

Após a cassação, assumiu a função de professora, ajudando a fundar a primeira escola pública de Cabedelo. Mais tarde, lecionou a disciplina Organização Social e Política do Brasil (OSPB) no Colégio Estadual Santa Júlia, no bairro da Torre. Com o processo de redemocratização do país, Helena Alves foi anistiada e voltou a exercer sua função no Judiciário.

A primeira juíza da Paraíba não teve filhos, mas deixa muitos sobrinhos, entre eles a jornalista Silvana Sorrentino; as professoras Rossana Lianza e Gianna Sorrentino; o servidor público Márcio Luis; a engenheira Alana Meira e o sobrinho-neto Fábio Lucas, servidor do Tribunal de Contas do Estado (TCE).