Após exposição no Salão do Artesanato Paraibano, louceiras de Cajazeiras participam da Semana de Design de São Paulo — Governo da Paraíba

Após a participação no 39° Salão do Artesanato Paraibano, realizado no começo do ano na Orla Marítima de João Pessoa, as louceiras de Cajazeiras receberam convite para a Feira na Rosenbaum, um dos maiores eventos de design autoral itinerante que, até o dia 18/03, está presente na DW! – 14ª Semana de Design São Paulo. As artesãs paraibanas apresentam a Coleção Bagaceira e aproveitam esse momento ímpar em que diferentes profissionais se encontram, ampliando o olhar sobre o design brasileiro.

Primeira-dama do Estado e presidente de Honra do Programa do Artesanato Paraibano (PAP), Ana Maria Lins destacou a importância de mais esta conquista para o segmento. “Participar de um evento desse porte mostra o quanto a arte produzida pelas louceiras de Cajazeiras é forte, porque representa muito bem as nossas raízes. E fico ainda mais feliz que essa oportunidade tenha surgido com a participação dessas talentosas mulheres no Salão do Artesanato, essa grande vitrine para o nosso artesanato”, comentou, lembrando que o artesanato paraibano também é destaque em Portugal, com a artesã rendeira Marlene Leopoldino, que representa todo o Cariri, na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL).

A secretária de Estado do Turismo e do Desenvolvimento Econômico (Setde), Rosália Lucas, também comentou o destaque que o artesanato tem alcançado. “Na atual gestão, o nosso artesão e a nossa artesã têm tido muita qualificação, e expondo um produto de muito valor agregado. O resultado de tudo isso é a participação do nosso artesanato em um dos maiores eventos de design de São Paulo, ou na Bolsa de Turismo de Lisboa”, destacou.

A gestora do PAP, Marielza Rodriguez, também evidenciou o bom momento vivido pelo artesanato paraibano. “Esse momento deve-se, sem sombra de dúvidas, à decisão acertada do Governo do Estado de fortalecer o artesanato cultural e economicamente, gerando renda para o nosso artesão. E, para que isso seja possível, a orientação é abrir todas as janelas de oportunidade para o segmento. Tanto é que a participação das louceiras de Cajazeiras no Salão do Artesanato Paraibano rendeu esse convite para a participação delas na DW!, referência em obras autorais, genuínas como o nosso artesanato”, ressaltou.

Para o designer Christus Nóbrega, que ministrou uma oficina para as louceiras de Cajazeiras, a participação delas na Semana de Design de São Paulo vai ao encontro da concepção do evento. “A DW! se firmou como um dos eventos mais importantes de design da América Latina, sendo um momento em que diferentes profissionais se encontram. A participação das ‘loiceiras’ de Cajazeiras reforça essa proposta, trazendo a força e a história da cerâmica nordestina. É uma oportunidade de fortalecer esse conhecimento ancestral e abrir caminho para novos mercados”, observou.

Curador da exposição e pesquisador da arte brasileira, Túlio Augusto destacou que a “Coleção Bagaceira” agrega ainda mais valor por conseguir contar a história de uma comunidade tradicional do Nordeste. “Quando Christus Nóbrega me apresentou essa coleção, falando dela ainda no nascedouro, eu fiquei extremamente emocionado e quando ele disse: ‘Túlio, eu quero que você faça a curadoria, eu quero que você represente essas meninas’, eu não titubeei em trazer elas para São Paulo porque, antes que essa coleção saia do Brasil, ela precisa ser vista e admirada por pessoas dentro do nosso País”, reforçou.

“A gente precisa valorizar o que é nosso, e é isso que eu tenho sentido aqui, na Feira na Rosenbaum, dentro da DW!, que é a maior feira design da América Latina. Quando eu apresentei esse projeto para Cris Rosenbaum, que é a responsável pela feira, ela disse: ‘Túlio, eu nunca vi coisa tão bela, tão linda quanto isso’. Eu sinto isso como uma celebração da manualidade rica, que é o nosso Brasil. E todas as pessoas que apreciam essas obras de arte ficam extremamente estarrecidas com história que se tem para contar por trás disso tudo”, enfatizou o curador.

Lourdes Souza, líder das louceiras de Cajazeiras, foi direta ao creditar a oportunidade delas na Feira na Rosenbaum: “A gente sabe que essa oportunidade só surgiu com o nosso retorno ao Salão do Artesanato Paraibano. Estamos muito felizes com mais esta oportunidade em divulgar nosso trabalho. Graças à equipe do PAP, estamos vivendo um momento esperançoso de crescimento”, agradeceu dona Lourdes, da Associação das Louceiras do Bairro São José.

Reconhecidas como Patrimônio Imaterial da Paraíba, por meio de Lei sancionada pelo governador João Azevêdo em 2023, as louceiras de Cajazeiras são um símbolo de resistência cultural e de inovação. A técnica de cerâmica bordada foi aplicada, inicialmente, a utensílios simples, como pratos e panelas, logo evoluindo para a confecção de peças decorativas e utilitárias contemporâneas.