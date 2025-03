Por MRNews



Sena Madureira Rumo ao Título de Capital Nacional da Castanha do Brasil

Sena Madureira, município localizado no Acre, está mais próximo de conquistar um título importante que visa reconhecer sua relevância no cenário nacional. O Projeto de Lei nº 2.488/2023, que confere ao município o título de Capital Nacional da Castanha do Brasil, recebeu a aprovação do relatório do senador Alan Rick na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) do Senado, na última quarta-feira, 12 de março. O projeto agora segue para a sanção presidencial, o que marca um passo significativo para a região.

A autoria do projeto é do prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, que foi deputado federal na época da proposta. O reconhecimento oficial de Sena Madureira como a capital da castanha não é apenas um título simbólico, mas uma medida estratégica para promover o desenvolvimento econômico e social do município e do estado. A castanha-do-brasil é um dos maiores produtos do extrativismo no Acre e tem grande importância na economia local e nacional.

O senador Alan Rick destacou que esse reconhecimento não apenas coloca Sena Madureira em destaque no Brasil, mas também abre portas para novos investimentos e valorização do trabalho dos extrativistas. “Este título traz consigo o compromisso com o desenvolvimento sustentável, promovendo o equilíbrio entre a preservação ambiental e a geração de emprego e renda para as comunidades locais”, afirmou Rick.

O projeto visa impulsionar a economia local, especialmente pela valorização do manejo sustentável da castanha, produto que movimenta milhões no estado do Acre. Entre 2020 e 2022, o Acre foi o segundo maior produtor de castanha na Amazônia Legal e líder em faturamento na região, com um total de R$ 128 milhões, segundo o Fórum Empresarial do Acre.

O prefeito Gerlen Diniz comemorou a aprovação do projeto, destacando os benefícios que o título trará para a cidade, como o aumento do turismo e a possibilidade de firmar parcerias para promover o Festival da Castanha. “A aprovação deste projeto é uma grande conquista para nossa cidade. Além de promover o turismo, o título trará ainda mais investimentos e ajudará a desenvolver nossa economia”, afirmou Diniz.

Com o título de Capital Nacional da Castanha, Sena Madureira tem tudo para se consolidar como referência nacional e internacional no setor extrativista, além de valorizar as tradições e a sustentabilidade que envolvem o cultivo e a produção da castanha-do-brasil.

