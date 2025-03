Prefeitura de João Pessoa celebra os resultados das ações da Missão Paraíba, em Portugal

A Paraíba tem sido um dos destinos protagonistas durante essa semana em Portugal. A Missão Paraíba, coordenada pelo governador João Azevêdo, conta com a presença do prefeito Cícero Lucena, que estão celebrando o sucesso das ações que devem resultar no início de voos internacionais vindos da Europa e África para a Capital paraibana, promoção do destino nas principais operadoras de turismo internacionais e captação de novos investidores para o Polo Turístico do Cabo Branco, considerado o maior complexo turístico em construção no momento na América do Sul. Essa é a primeira vez que João Pessoa participa deste evento presencialmente.

O secretário de Turismo de João Pessoa, Vitor Hugo, está participando da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), uma das maiores feiras de Turismo do mundo e que deve atrair um público superior a 75 mil visitantes até domingo (16), conforme estimativa dos organizadores. João Pessoa está sendo divulgada no estande próprio do Governo do Estado, uma área anexa ao da Embratur – desta forma, sendo um dos mais visitados pelos profissionais do turismo europeu. “Tem sido intensa a movimentação do nosso estande, com muitas pessoas procurando saber um pouco mais do nosso potencial e afirmando, inclusive, que João Pessoa não é mais um destino desconhecido. Definitivamente, somos a ‘bola da vez’, a ‘queridinha’ do Nordeste”, comemora.

Vitor Hugo tem enfatizado que Cícero Lucena é um “visionário” e que a aposta no Turismo tem sido exitosa, colocando João Pessoa nas principais prateleiras das operadoras de turismo e agências de viagens do Brasil e da Europa. Durante a BTL, a Setur-JP também está investindo na divulgação das tradicionais festas juninas, que começam a competir de forma positiva com o São João de Campina Grande. “Estamos montando uma programação muito especial, apostando nas grandes atrações, sem esquecer das pratas da casa. Temos uma tradição de promover grandes festas na cidade”, aponta.

Agenda – A Missão Paraíba está em Lisboa desde o começo da semana, cumprindo uma agenda extensa de compromissos com executivos de diversos setores da cadeia produtiva do Turismo. Todos os encontros estão sendo celebrados, pois se abre uma perspectiva muito grande de sucesso nas negociações.

De acordo com Vitor Hugo, a divulgação do Polo Turístico trouxe um protagonismo ainda maior para a Capital paraibana, porque, a partir de sua consolidação, a cidade passa a competir em condições de igualdade com outros estados que investem no turista de resorts. O Polo, por enquanto, conta com nove projetos com construção de resorts, parques temáticos e áreas comerciais.

Com a oferta de hospedagem no modelo resort, a possibilidade da vinda de voos internacionais para João Pessoa ganha ainda mais força, na opinião de Vitor Hugo, porque o perfil do turista europeu se encaixa perfeitamente na proposta de concepção do projeto do Polo, de atrair visitantes com maior poder aquisitivo. “São mais de R$ 2,5 bilhões de investimentos até agora, com possibilidade da vinda de novos investidores”, comemora.

O secretário participou de algumas reuniões, entre elas, com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, quando trocaram algumas ideias para potencializar a divulgação de João Pessoa no mercado internacional. “O presidente da Embratur está muito empolgado com o trabalho que estamos realizando e até se prontificou a interceder de forma mais efetiva para promover a Paraíba em todas as feiras de turismo no exterior”, destacou Vitor Hugo.