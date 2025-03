indicação da esposa de Galdino para o TCE-PB seria um escárnio

Foto: Reprodução.

Já circula nos bastidores que há um movimento para o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, indicar a mulher, Eliane Galdino, para uma vaga no Tribunal de Contas do Estado. O que seria um escárnio.

Apesar da imoralidade, com a legalidade conveniente da política brasileira, não seria novidade já que essa prática colonial é comum em outros estados.

Escolhas dessa natureza, que não respeitam critérios técnicos e os princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade, enfraquecem os Tribunais de Contas, órgãos fundamentais no controle externo das finanças públicas”, disse a ONG ao O GLOBO.

É bom deixar claro que Galdino não deu declaração pública sobre indicação da mulher, mas são poucos os deputados que não confirmam que essa tese está sendo costurada.

Eliane Galdino já foi secretária de Campina Grande e é a atual prefeita de Pocinhos, cidade do presidente da AL.

O espaço no Corte de Contas está aberto desde a aposentadoria de Arthur Cunha Lima.

Hoje, começaram as inscrições para disputa e outro fato que marcou esta segunda-feira (10) foi a declaração pública do deputado Tião Lucena comunicando a desistência de disputar.

Ele era o favorito, mas foi ‘fritado’ em praça pública pelos próprios aliados, por causa de investigações na Operação Livro Aberto, um desdobramento da Operação Calvário. Há quem diga que foi o jogo necessário.

Uma mulher

Pesou também, neste momento, um movimento para indicação de uma mulher, o que nunca aconteceu na Corte. Por isso, o nome de Eliane Galdino se fortaleceu.

No fim de semana a contadora Clair Leitão, que atua há anos junto ao TCE, colocou o nome na disputa por uma vaga.

O cargo de conselheiro do TCE é vitalício e tem remuneração mensal de cerca de R$ 40 mil.

O próprio presidente da AL chegou a ser cotado para a vaga.Nunca negou plenamente a possibilidade e usa suas energias para conseguir uma vaga na majoritária, em 2026.

Mulheres de políticos no TCE

Um levantamento da ONG Transparência Internacional Brasil, divulgado pelo Jornal O GLOBO, em dezembro de 2024, revelou que aprovação da indicação de Onélia Santana, mulher do ministro da Educação e ex-governador do Ceará Camilo Santana (PT), ao Tribunal de Contas estadual marcou o sétimo caso de esposas de políticos a assumir cadeira como conselheira nos últimos três anos, no país.

“Aprovada pelo plenário da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Onélia foi a quinta mulher de ministros do governo Lula, todos ex-governadores, a ocupar uma vaga como conselheira de tribunais de Contas no país’, destacou o jornal.

A reportagem registrou que em janeiro de 2023, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT), emplacou a mulher, Rejane Dias, no TCE do Piauí. Dias governou o estado até março de 2022 e articulou a nomeação junto à Assembleia Legislativa local, onde segue influente.

Segundo o jornal, Waldez Góes (PDT), do Desenvolvimento Regional, nomeou a mulher, Marília Góes, no Tribunal de Contas do Amapá em fevereiro de 2022, quando ainda era governador. A escolha chegou a ser suspensa pela Justiça sob acusação de nepotismo, mas a decisão foi revertida.

“O ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), garantiu a vaga aberta no TCE de Alagoas para sua mulher, Renata Calheiros, em dezembro de 2022, oito meses após deixar o governo estadual. Após a indicação, ela foi aprovada no dia seguinte”, destacou o Globo.

Já Aline Peixoto, mulher do ministro da Casa Civil e ex-governador da Bahia Rui Costa (PT), foi nomeada conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios do estado em março do ano passado. Mesmo com apoio do marido, o nome de Aline para o TCM precisou superar uma forte oposição, inclusive dentro do PT.

Governadores indicam esposas

A mulher do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), Daniela Barbalho foi eleita a nova conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PA) e o absurdo é que ela passou a integrar o colegiado que vai fiscalizar e julgar as contas prestadas anualmente pelo governo do seu marido.

A Assembleia Legislativa de Roraima aprovou a indicação de Simone Soares de Souza, mulher do governador, Antonio Denarium (PP), para ocupar o cargo de conselheira no Tribunal de Contas do Estado (TCE). Simone teve seu nome aprovado com 17 votos favoráveis, contra 7 votos distribuídos a outros candidatos.