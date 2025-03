Estudantes da Rede Pública Estadual da Paraíba são eleitos para Parlamento Juvenil do Mercosul 2025 — Governo da Paraíba

Quatro estudantes da Rede Pública Estadual da Paraíba tiveram seus projetos eleitos por votação popular e vão participar do Parlamento Juvenil do Mercosul (PJM) 2025. A primeira atividade dos aprovados será a posse e um curso de formação que será realizado em Brasília entre 27 e 29 de maio. A iniciativa é promovida pelo Setor Educacional do Mercosul (SEM) e tem como tema “A integração regional e as mudanças climáticas”.

Os estudantes Maria Cecília Gomes Confessor da EEEFM Benjamim Maranhão, da cidade de Araruna, teve 218 votos, e Marcos Antônio de Lacerda Luciano da ECI Adilina de Souza Diniz, do município de Diamante, obteve 169 votos, sendo os mais votados, garantindo assim 1º e 2º lugares.

No 3º lugar dois estudantes ficaram empatados. Alysson Marcelino Alves da EEEFM Professor João Noberto, do município de Santa Teresinha (128 votos) e Anny Estéfane Nascimento Nunes da EEEFM Benjamim Maranhão, com a mesma votação. De acordo com o Ministério da Educação, o edital do PJM não tem previsão para essa situação, enquadrando-se, portanto, em um caso omisso, sujeito à deliberação da comissão organizadora do PJM. A comissão decidiu por aprovar os dois candidatos empatados.

A partir do dia 12 de março de 2025, será divulgado o resultado de recursos solicitados e o resultado final da eleição.

A professora da EEEFM Benjamin Maranhão, Joana Andrade, é coordenadora dos projetos inscritos no PJM e comemora a eleição de duas estudantes da escola, reforçando o compromisso da instituição com a formação crítica, a identidade do jovem como ser político e consciente dos problemas da sua comunidade e da sua região.

“Os projetos que foram aprovados são muito importantes, pois vão estimular a participação ativa dos estudantes no ambiente escolar, o desenvolvimento de habilidades como liderança, comunicação, trabalho em equipe. Além disso, traz para a possibilidade de discutir e de compreender de maneira mais profunda a integração regional com os países do Mercosul, os desafios ambientais que nós enfrentamos. Serão experiências que vão contribuir para a formação de cidadãos críticos, engajados, preparados para atuar de forma ética e responsável na sociedade”, comentou.

Após a etapa nacional, os estudantes vão participar de uma seleção para a etapa internacional prevista para acontecer de 11 a 13 de agosto de 2025, em Foz de Iguaçu.

Parlamento Juvenil do Mercosul – tem o objetivo de proporcionar aos jovens estudantes de redes públicas dos países membros e associados do bloco, um espaço de encontro e diálogo que incentiva o protagonismo juvenil para a geração de propostas sobre temáticas de interesse comum. Os jovens aprendem sobre o funcionamento do bloco, suas instâncias e sobre como dialogar e buscar consenso para a proposição de soluções para problemas comuns. Além de ampliar seus conhecimentos, os estudantes vivenciam o funcionamento das instituições democráticas e participam de debates construtivos.

Conheça os projetos eleitos:

*Projeto: Conexão Ambiental pelo Mercosul: Ações Protagonistas no Combate às Mudanças Climáticas

Estudante: Maria Cecília Gomes

EEEFM Benjamim Maranhão (Araruna-PB)*

O projeto Conexão Ambiental pelo Mercosul: Ações Protagonistas no Combate às Mudanças Climáticas visa promover a sustentabilidade no cotidiano dos estudantes da Escola Cidadã Integral e Técnica Benjamim Maranhão, com o objetivo de minimizar o impacto ambiental e incentivar o surgimento de uma consciência ecológica no ambiente escolar. A ideia do projeto de Maria Cecília junto com a professora Joana Andrade, surgiu a partir da observação dos desafios enfrentados na escola em relação ao descarte inadequado do lixo, ao uso excessivo de materiais plásticos e também a falta de iniciativas de educação ambiental de maneira regular e intencional para os alunos. Dessa forma, as ações que proponho buscam a abordagem da temática das mudanças climáticas e a Integração Regional do Mercosul de início, enfatizando para os meus colegas, o fato de que o nosso comportamento cotidiano gera impactos ambientais que afetam o meio ambiente como um todo.

*Projeto: Sustentabilidade ambiental : ‘’Não olhe para o lixo!’’

Estudante: Marcos Antônio de Lacerda Luciano

ECI Adilina de Souza Diniz (Diamante-PB)*

Tem como objetivo conscientizar a comunidade escolar sobre a importância da sustentabilidade, integrando conceitos de Física e Biologia para uma abordagem interdisciplinar e prática. O foco está na redução do descarte inadequado de resíduos e na promoção de práticas sustentáveis, alinhando-se às temáticas de Integração Regional e Mudanças Climáticas.

As atividades incluem a criação de composteiras, experimentos de Física aplicados à sustentabilidade e o estudo dos ciclos biogeoquímicos, estimulando a participação ativa dos alunos. Espera-se que o projeto resulte na adoção de práticas sustentáveis, como a correta separação de resíduos e o envolvimento em ações de reciclagem. Além do impacto na escola, os estudantes atuarão como multiplicadores do conhecimento em suas comunidades, promovendo uma transformação cultural mais ampla.

*Projeto: Arborização sustentável em Santa Terezinha-PB e integração regional para mitigação das mudanças climáticas

Estudante: Alysson Marcelino Alves

EEEFM Professor João Noberto (Santa Teresinha-PB)*

O projeto de arborização sustentável em Santa Teresinha, Paraíba, visa promover a plantação de espécies nativas de baixa demanda hídrica em áreas urbanas públicas, especialmente em regiões como a Caatinga, onde os recursos hídricos são escassos.

*Projeto: JUSTIÇA CLIMÁTICA E EQUIDADE – UMA PERSPECTIVA JUVENIL NO MERCOSUL

Estudante: Anny Estéfane Nascimento Nunes

EEEFM Benjamim Maranhão (Araruna-PB)*

O projeto “Justiça Climática e Equidade: Uma Perspectiva Juvenil no Mercosul” visa promover a conscientização sobre os impactos desiguais das mudanças climáticas, com foco nas populações vulneráveis do Mercosul, como as do semiárido brasileiro. O público-alvo são os alunos do Ensino Médio da Escola Cidadã Técnica Integral (ECIT) Benjamin Maranhão, localizada na cidade de Araruna, Paraíba. O projeto tem como objetivo empoderar esses jovens e incentivá-los a se tornarem protagonistas na luta contra as desigualdades climáticas, propondo atividades de sensibilização e formação, como oficinas de educação climática, campanhas de conscientização e a criação de uma rede de intercâmbio virtual entre escolas de diferentes países do Mercosul.