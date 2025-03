PROJETO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ É DESTAQUE NO BRASIL

No dia 05/02, a equipe de TV do Mais CONASEMS esteve em São José do Seridó para destacar o projeto “Sorriso Bonito”, que oferece próteses dentárias aos moradores da cidade. O projeto, criado a partir do programa Brasil Sorridente e com incentivo federal desde 2010, já produz entre 50 e 60 próteses por mês.





A coordenadora de Atenção Primária em Saúde, Ana Clara Araújo de Medeiros, explicou que o projeto tem impactado positivamente a vida dos usuários do SUS, promovendo autoestima e dignidade. As filmagens ocorreram na comunidade Caatinga Grande e zona urbana, com depoimentos de profissionais locais, como a Agente Comunitária de Saúde, Generina Silva, e a odontóloga Maria Aparecida.





A secretária municipal de Saúde, Andréa Macêdo, ressaltou a importância do projeto, afirmando que ele transforma a qualidade de vida da população e proporciona um sorriso digno, essencial para o bem-estar. O material gravado será usado no programa Mais Saúde com Agente, a maior formação técnica em saúde do Brasil, realizado em parceria com o Ministério da Saúde, CONASEMS, UFRGS, EPSJV e Escolas do SUS.





O diretor de cena do programa tele aula , da TV Mais Conasems, Paulo Polonio, destacou que São José do Seridó é agora um exemplo nacional de cuidado com a saúde bucal. Este reconhecimento reflete o trabalho da gestão de Jackson Dantas e Ricardo Medeiros, que têm investido em ações de saúde pública de qualidade no município.





O CONASEMS, fundado em 1988, tem sido fundamental na descentralização da gestão pública de saúde no Brasil, promovendo a formação contínua de profissionais em mais de 40 mil unidades de saúde pelo país.