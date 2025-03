ACS DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ MOSTRA RESULTADOS APÓS FORMAÇÃO TÉCNICA OFERECIDA PELO CONASEMS

Na manhã da última segunda-feira (03/02), a equipe do CONASEMS esteve na comunidade Caatinga Grande para gravar o seu depoimento no quadro Aconteceu Comigo e também para gravar na casa do senhor João, para ele relatar sobre a importância do trabalho realizado pela ACS Generina no cuidado da saúde do mesmo.





“Continuando com as gravações na Caatinga Grande, na terça-feira (04/02), também foi registrado o relato de uma paciente do Projeto Sorriso Bonito e o meu relato sobre o trabalho do ACS na busca ativa desses pacientes, identificação e acolhimento nos serviços de saúde ofertados no município e em especial no Projeto de Próteses”, destacou Generina Silva.





Ela salientou que está muito feliz e realizada de receber esse reconhecimento como profissional. “O meu relato vai ser compartilhado com Agentes de Saúde do Brasil inteiro, que estão cursando o Curso Técnico Mais Saúde com Agente. Enquanto eu fiz, eu aprendi com a experiência de outros colegas e, agora é o momento de compartilhar a minha experiência”, revelou a ACS Generina Silva.