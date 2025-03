AO VIVO Casa Pia x Sporting assistir EM DIRETO Português 24/25, HOJE (09/03), escalações, palpites Primeira Liga

Por MRNews



Primeira Liga de Portugal.

Preview: Casa Pia x Sporting Lisbon – Primeira Liga (2025)

Data: 9 de março de 2025, 18h (horário de Brasília) Local: Estádio Municipal de Rio Maior

O Sporting Lisboa busca conquistar sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Português, quando visita o Casa Pia neste fim de semana, para a 25ª rodada da Primeira Liga. Após um triunfo convincente por 3 a 1 contra o Estoril Praia, os Leões mantêm a liderança com 56 pontos, três à frente do Benfica, que tem um jogo a menos.

Forma Atual

O Sporting se recuperou de uma sequência de três empates seguidos com uma vitória sólida sobre o Estoril, onde Gonçalo Inácio abriu o placar cedo e Viktor Gyökeres brilhou com dois gols. Essa vitória fez a equipe voltar a mostrar seu poder ofensivo e garante que o Sporting se mantenha no topo da tabela. No entanto, a equipe não tem sido tão forte fora de casa, com apenas uma vitória nos últimos seis jogos fora de Lisboa.

Já o Casa Pia, que ocupa a sexta colocação com 36 pontos, possui uma sólida campanha em casa, com três vitórias consecutivas. A defesa tem sido um dos pilares dessa fase, com a equipe cedendo apenas um gol nessas partidas. No entanto, sua forma fora de casa tem sido inconsistente, com alternância entre vitórias e derrotas, a última delas um revés de 1 a 0 contra o Vitória de Guimarães.

Desfalques e Prováveis Escalações

O Casa Pia deve contar com alguns desfalques, como Clau Mendes (torção no tornozelo) e Kiki (lesão não especificada). O atacante Cassiano também é dúvida, e caso não se recupere, Max Svensson deve seguir no ataque.

Por parte do Sporting, Nuno Santos, Pedro Gonçalves e Jeremiah St. Juste são desfalques confirmados, e João Simões também é dúvida. O destaque positivo é a volta de Maxi Araujo, que retorna após suspensão e deve reassumir a posição de ala esquerdo.

Possíveis Escalações

Casa Pia: Sequeira; Tchamba, Fonte, Goulart; Larrazabal, Kraev, Roberto, Lelo; Livolant, Svensson, Pereira

Sporting Lisboa: Israel; Esgaio, Inácio, Reis; Felicíssimo, Debast, Fresneda, Araujo; Quenda, Gyökeres, Trincão

Previsão

O Casa Pia terá o apoio de sua torcida e tentará aproveitar a irregularidade do Sporting fora de casa. No entanto, considerando o bom histórico do Sporting neste confronto e sua superioridade técnica, acreditamos que os Leões saem vitoriosos por 2 a 1, consolidando ainda mais sua liderança no campeonato.

Conclusão

Este confronto promete ser disputado, com o Casa Pia buscando se firmar como um forte competidor em casa e o Sporting tentando melhorar sua performance fora de Lisboa. A história recente entre as duas equipes favorece claramente os visitantes, mas a atual forma do Casa Pia pode dificultar a tarefa do time da capital.

Onde Assistir?

O jogo será transmitido ao vivo em Portugal pelo Sport TV. No Brasil, a transmissão pode acontecer pelo canal ESPN ou pelo serviço de streaming Star+.