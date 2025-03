Governador em exercício inspeciona obras em Itaporanga e destaca investimentos do Governo do Estado no Vale do Piancó — Governo da Paraíba

O governador em exercício Lucas Ribeiro esteve, na manhã deste sábado (8), no município de Itaporanga, no Alto Sertão paraibano, ocasião em que inspecionou obras nas áreas de educação, saúde e mobilidade urbana. Entre as obras visitadas por Lucas, está a reforma e adequação do Hospital Distrital de Itaporanga, que recebe investimentos da ordem de R$ 20 milhões pelo Projeto Amar — valor que não inclui equipamentos e mobiliário.

Ao chegar a Itaporanga, o governador em exercício externou alegria por estar no município e destacou os investimentos do Governo do Estado no Vale do Piancó. “É uma alegria poder estar hoje aqui no Vale do Piancó — minha primeira agenda como governador em exercício. Quero agradecer a confiança do governador João Azevêdo, que é o nosso líder e que tem proporcionado que a Paraíba viva o seu melhor momento com obras e ações muito importantes. Aqui em Itaporanga, no Vale do Piancó, não é diferente, com as obras do Hospital Distrital, que vai atender toda essa região, com creche e com pavimentação de ruas, levando mais qualidade de vida às pessoas não só de Itaporanga, mas também de toda a Paraíba”, acrescentou.

O prefeito de Itaporanga, Azif Lemos, agradeceu a presença do governador em exercício Lucas Ribeiro no município e ressaltou a importância dos investimentos do Governo do Estado para a qualidade de vida da população. “É uma grande satisfação receber o governador em exercício, nosso amigo Lucas. Como ele disse, o Governo do Estado vem executando obras que têm feito a diferença não só em Itaporanga, mas também em todo o Vale do Piancó. O maior exemplo disso é a obra do nosso hospital, com R$ 20 milhões sendo investidos — uma obra tão sonhada e que será um marco na nossa cidade, mudando completamente a realidade da saúde do Vale do Piancó. Por essa e tantas outras obras, somos gratos ao governador João Azevêdo e ao nosso governador em exercício Lucas Ribeiro, por quem tenho grande admiração”, comentou.

A obra de reforma e ampliação do Hospital Distrital de Itaporanga terá investimentos da ordem de R$ 20 milhões — valor que não inclui aquisição do mobiliário nem dos equipamentos. “Aqui teremos uma maternidade de média e alta complexidade, um novo centro de imagem, novas salas cirúrgicas de média e alta complexidade, uma nova UTI, com um espaço adequado para atender as pessoas vindas da maternidade, a parte de nutrição toda nova e o atendimento dos funcionários dentro da capacidade que este hospital trará para a região”, explicou Rafael Rabelo, gerente de Obras do Projeto Amar, realizado pelo Governo da Paraíba em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Mais cedo, Lucas Ribeiro visitou as obras de pavimentação do Loteamento Sinval Mendonça, também em Itaporanga. Os investimentos do projeto, que contempla outros municípios, são da ordem de R$ 10 milhões, sendo R$ 2 milhões de Itaporanga — em parceria com a Caixa Econômica Federal (CEF) e Ministério das Cidades.

Ao visitar o Loteamento Sinval Mendonça, o governador em exercício teve a oportunidade de conhecer a alegria de moradores, como Damião Clementino. “Essa obra ainda não terminou, mas o Sinval Mendonça inteiro já pode comemorar. Aqui era muita lama, nem minha criança podia brincar. Hoje a realidade já é outra”, disse.

Por fim, acompanhado do prefeito Azif Lemos e de outras lideranças políticas da região, Lucas Ribeiro inspecionou a construção de uma creche, resultado de convênio com o Governo do Estado. Os investimentos são da ordem de R$ 1,1 milhão e deve ampliar o número de vagas para a primeira infância em Itaporanga.