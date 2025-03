Semob-JP define esquema de trânsito para meia maratona e eventos esportivos neste fim de semana

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) preparou um esquema de trânsito para atender eventos esportivos que serão realizados neste sábado (8) e domingo (9). O objetivo da operação é garantir a segurança viária dos participantes e disciplinar o fluxo de veículos no entorno dos eventos.

Neste sábado (8), a partir das 18h30, vai ser realizada uma Motociata com concentração no Parque Solon de Lucena, e seguirá pelo Centro histórico, avenidas Epitácio Pessoa, Cabo Branco, concluindo na Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Arte, no bairro Altiplano.

Já às 20h, vai acontecer a VII Corrida Feminina, evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher, com largada e chegada no Parque Horizontal da Estação Ciência. Percurso saindo na Estação Ciência seguindo a Av. João Cirilo, Rua Aderbal Maia Paiva, Rua Luzinete Formiga, PB-008, Rod. Min. Abelardo Jurema Araújo, no perímetro entre o Posto Federal e a rotatória do Farol.

Meia Maratona Track & Field Run Series – No domingo (9), a Semob-JP vai apoiar a Meia Maratona Track & Field Run Series com início às 5h e distâncias de 5km, 10 km e 21 km. A previsão do evento é de dois mil atletas. A corrida de 5 km terá largada no Busto de Tamandaré, seguindo em direção ao bairro do Bessa, entrando na Avenida São Gonçalo e retornando pela Avenida Edson Ramalho. Já os de 10 km e 21 km seguem até o bairro de Intermares, em Cabedelo, onde retornarão ao Busto de Tamandaré, finalizando a prova.

Às 6h, a organização do Dia do Mundial do Rim 2025 vai realizar o 2º Passeio Ciclístico do HULW, com previsão de término às 9h30, no estacionamento do Hospital Universitário Lauro Wanderley. O percurso do evento seguirá na avenida principal dos Bancários, Trevo das Mangabeiras, Rodovia PB-008, sentido Estação Ciências, passando pela Orla do Cabo Branco, até o Busto de Tamandaré. O retorno será realizado pela Avenida Beira-Rio, bairro Castelo Branco, finalizando no Hospital Universitário, totalizando 22 km. A estimativa é de aproximadamente 250 ciclistas.