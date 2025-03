EPC lança 2ª edição da revista “Vivências femininas” em solenidade alusiva ao Dia Internacional das Mulheres — Governo da Paraíba

A Empresa Paraibana de Comunicação (EPC) vai lançar nesta sexta-feira (7) a 2ª edição da revista “Vivências femininas”, que destaca mulheres paraibanas de diferentes faixas etárias e profissões variadas, cada uma em seu momento de vida relevante, e seus relatos sobre superações e conquistas. O lançamento será na “Solenidade Alusiva ao Dia Internacional das Mulheres”, realizada pelo Governo da Paraíba, às 10h, no Teatro Paulo Pontes – Espaço Cultural José Lins do Rêgo, em João Pessoa.

A Revista é composta por cinco blocos. No primeiro, “Caminho pela justiça”, ganharam destaque Herminegilda Leite Machado, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba (TRT-PB); Agamenilde Dias, presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB); e Anna Carla Lopes, desembargadora. No segundo bloco, “Mulheres na política”, a revista traz entrevistas com Ivanilda Matias Gentle, superintendente da Espep; Jô Oliveira, vereadora de Campina Grande; Jailma Carvalho, vereadora em João Pessoa; e Elizabeth Teixeira, líder das Ligas Camponesas.

O terceiro bloco “Construir as bases para um Estado forte” aborda Simone Guimarães, superintendente da Superintendência da Autarquia de Obras da Paraíba (Suplan); Giucélia Figueiredo, engenheira e liderança política; Emília Correia de Lima, presidente da Companhia Estadual de Habitação Popular (Cehap); e Virgiane da Silva Melo, secretária executiva de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos.

“Educação como propósito” é o tema do quarto bloco, que traz Célia Regina Diniz, reitora da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB); e Mary Roberta Marinho, reitora do Instituto Federal da Paraíba (IFPB). O bloco cinco “A arte de se fazer mulher” destaca a artesã Socorro Souza; as escritoras Elizabeth Marinheiro e Maria Valéria Rezende; e Janete Lins Rodriguez, gerente do Museu Casa de José Américo.

No texto de apresentação da Revista, Naná Garcez, diretora-presidente da EPC, afirma que, nesta segunda edição, “as histórias mostram que os caminhos são múltiplos, mas para destacarem-se o esforço das mulheres é maior e bem diverso. Neste mês das mulheres, é necessário realçar a relevância e a contribuição femininas na evolução da sociedade. Daí a importância de realçarmos, nesta publicação, as experiências de cada uma das 17 entrevistadas. É que, ao se tornarem pessoas de destaque para além do grupo social que integram, elas podem servir de estímulo e exemplo para aquelas que têm sonhos ou almejam uma carreira profissional de sucesso ou ainda buscam a estabilidade financeira, por exemplo.”