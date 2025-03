Saiba como chega o Moto Club, adversário do Sousa na 5ª rodada da Copa do Nordeste

O Sousa entra em campo às 19h desta quarta-feira (5) para enfrentar o Moto Club, no Castelão, em São Luís, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. A partida coloca em campo o clube do Maranhão, que ainda não venceu na competição e ocupa a última posição do Grupo A. O Papão do Norte, dono de 26 títulos estaduais, chega pressionado pela necessidade de um resultado positivo para seguir com chances de classificação.

Joel Filho

A equipe maranhense tem apenas dois pontos na tabela, com dois empates e duas derrotas. Com um aproveitamento de 16%, o time é o lanterna da chave e precisa da vitória para tentar reagir no torneio. O Sousa, que venceu apenas uma vez, tem um ponto a mais e ocupa a penúltima colocação.

A fase do Moto Club no estadual também não é das melhores. A equipe está fora da zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Maranhense, somando nove pontos, dois a menos que o primeiro time dentro do G-4. No entanto, ainda há nove pontos em disputa na primeira fase. O jogo desta quarta-feira será transmitido pelo Premiere para todo o Brasil

