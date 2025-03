Prefeitura programa feiras, palestras e rodas de dialogo em alusão ao Dia Internacional da Mulher

A Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres de João Pessoa (SPPM) preparou uma programação especial alusiva ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. O evento tem início nesta sexta-feira (7), às 10h, com uma palestra sobre enfrentamento à violência contra a mulher para alunos da Escola Municipal Chico Xavier, no Jardim Oceania.

A secretária executiva das Mulheres, Juliana Dantas, informou que as atividades incluem palestras, roda de diálogos e feira de serviços, onde serão divulgadas as ações e os serviços da Secretaria em locais como escolas, academias e condomínios residenciais. “As nossas palestras, no mês de março, são voltadas à conscientização da população em geral a respeito do que é violência doméstica e de gênero. Uma forma de combater esse mal que assola a nossa sociedade e também de levar, ao maior número de pessoas possível, os serviços oferecidos pela Prefeitura de João Pessoa no combate à violência contra as mulheres”, destacou.

Juliana Dantas falou, ainda, da importância de no mês de março reforçar as ações do governo municipal. “A Prefeitura de João Pessoa está voltada a construir os caminhos para que as mulheres saiam do ciclo de violência e também estamos, por meio das palestras nas escolas, construindo uma geração que saiba identificar a violência e que tenha consciência para decidir não praticar e não sofrer a violência doméstica”, reforçou.

Atividades – A programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher segue na próxima segunda-feira (10) para alunos do 9º ano da Escola Municipal General Rodrigo Otávio, no Bairro dos Estados. Para o dia 15 está programada uma palestra sobre ‘Direitos das Mulheres e as Ferramentas Municipais de Combate à Violência em João Pessoa’, às 8h30, no Espaço de Aulas, no bairro Portal do Sol.

No dia 19, às 9h, haverá uma Feira Informativa, na qual serão repassadas as atividades e os serviços da SPPM para os funcionários da Gráfica Santa Marta, no Distrito Industrial.

A Secretaria programou, ainda, duas palestras para jovens aprendizes do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), no Polo de Capacitação no bairro Miramar. A primeira será no dia 19 de março, às 10h, para 55 jovens. A segunda está programada para o dia 20, no mesmo horário, com a presença de 70 jovens entre 14 e 23 anos.

No dia 26 ocorre um passeio de catamarã, às 9h, pela Praia do Jacaré, com um grupo de mulheres dos Residenciais Vista Alegre, no Colinas do Sul, e Vista Verde, do Bairro das Indústrias. A ação será realizada em parceria com as secretarias municipais de Habitação (Semhab) e de Turismo (Setur). Na ocasião, a SPPM fará uma panfletagem e repassará informações sobre suas ações e serviços.

Serviço – A Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres funciona no Paço Municipal, no Centro. Os telefones para contatos são: 3213-7352 (gabinete) e 3213-7351 (recepção), além do 98654-6332 (de segunda a sexta-feira).