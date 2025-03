Hospital de Patos realiza 432 atendimentos na Urgência e Emergência e 29 cirurgias no período do carnaval — Governo da Paraíba

Entre a sexta-feira (28) e a terça-feira (4) de Carnaval, a Urgência e Emergência do Complexo Hospitalar Regional Deputado Janduhy Carneiro (CHRDJC), unidade da rede estadual de saúde, em Patos, registrou 432 atendimentos. Neste período a unidade realizou ainda 29 cirurgias, sendo 19 de urgência e 10 eletivas. Desse total de atendimentos, 23 pessoas deram entrada na unidade vítimas de sinistros de trânsito e 69 tiveram que ser internadas após atendimento para observação e cuidados posteriores.

Dos 29 procedimentos cirúrgicos realizados, boa parte deles foi de cirurgia geral, com 12 casos, seguidos de cirurgias oncológicas eletivas, com nove registros, mais seis procedimentos ortopédicos e dois bucomaxilo.

Das 23 vítimas de sinistros de trânsito, 21 foram com motocicletas, uma por atropelamento e outra por acidente com automóvel. Destes, 17 pacientes eram de Patos, os demais vieram das cidades de Imaculada, Mãe D´água, Olho D’água, Passagem e Coremas.

O plantão do carnaval com maior número de atendimentos foi a terça-feira (4), quando o hospital atendeu 99 pessoas, seguido do plantão do domingo (2), quando foram atendidas 91 pacientes. Na segunda-feira de carnaval (3), mais 84 pessoas procuraram o serviço e no sábado (1), outras 80 pessoas foram atendidas na urgência e emergência da unidade. Na sexta-feira (28), início do plantão de momo, 78 pessoas passou por atendimento, totalizando os 432 registros de entrada do período carnavalesco.

Na Urgência e Emergência, além dos casos envolvendo os acidentados, os demais motivos dos atendimentos da unidade neste plantão do carnaval, pela ordem de casos, foram de pacientes com queixas de dores, com 85 registros, seguido de pessoas que sofreram lesões por quedas, com 67 casos. O hospital atendeu ainda, entre outras demandas, vários casos de Acidente Vascular Cerebral (AVC), pacientes com crise hipertensiva e hipotensiva, com cefaleia, Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), mal-estar, para retirada de corpo estranho. Outras 17 pessoas procuraram o serviço por causa de mordida de animais (gatos e cachorros), três por causa de agressão física e uma foi encaminhada ao serviço por causa de tentativa de suicídio.

O diretor-geral do hospital, Francisco Guedes, considerou dentro da expectativa o movimento do período carnavalesco. “Mantivemos uma média de 80 pacientes por plantão, o que a gente já observa normalmente em plantões de final de semana, não tivemos nenhuma demanda fora do que a gente já está acostumado a receber, tanto que conseguimos atender nossos pacientes com a equipe de cada dia, sem a necessidade de chamar quem estava de sobreaviso caso houvesse uma demanda fora do nosso planejamento. Foi um carnaval que eu diria até tranquilo apesar dos 432 atendimentos e das 29 cirurgias”, comentou o diretor.