BLOQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAUL DE MEDEIROS DANTAS É DESTAQUE NO PERÍODO MOMESCO EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

Em São José do Seridó, a Escola Municipal Raul de Medeiros manteve a cultura do carnaval e nesta sexta-feira (28), percorreu as ruas da cidade com o “Bloquinho da Raul” (cultura, tradição e alegria), com 260 alunos do 1º ao 5º ano.





O evento momesco teve a parceria do Supermercado Pyetro, onde houve distribuição de picolés para todos os participantes. De acordo com a diretora da Escola Raul de Medeiros, a Sra. Maria Aparecida da Costa e Silva, nesta sexta-feira, no período da tarde, haverá uma programação interna para os alunos do 6º ao 9º ano.





Durante a semana, os estudantes da Escola Raul de Medeiros trabalharam sobre as marchinhas e a história do carnaval.





A vice-diretora da Escola Raul de Medeiros Dantas, a Sra. Paula Adriana de Medeiros Costa, destacou que a equipe da referida unidade escolar esteve participando ativamente do evento e para o próximo ano, a tendência é melhorar ainda mais a estrutura e tornar mais dinâmico o “Bloquinho da Raul”.